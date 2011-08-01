Web sitenize ait veritabanı sorgularının sağlıklı olduğundan emin olmak için, birtakım uygulamalar mevcut. Ancak phpMyAdmin ile de bu yönde fikir alabilmek mümkündür. Yani phpMyAdmin ile veritabanı bazında önemli uyarılar, öneriler bizlere sunulmaktadır. Bunları dikkate alarak ise, veritabanı optimize etmek mümkündür. Bunun için ise, phpMyAdmin > Durum > Tüm durum değişkenleri > Sadece uyarı değerlerini göster kutucuğunu da işaretleyerek sadece önemli uyarıları görüntüleyebilir, performans bazında sorun olabilecek parametreleri ise güncellemeyi düşünebilirsiniz.

AYRICA: phpMyAdmin ile Tablo Kaldırma Nasıl Yapılır?

phpMyAdmin MySQL Performans Uyarılarını Dikkate Alalım