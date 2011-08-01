MySQL veya MariaDB için birçok depolama motoru söz konusudur. Bu depolama motorlarının ise birbirine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Bugün ise sizlerle, wordpress hızlandırmak için önemli bir konuya değinmek istiyoruz. MyISAM ve InnoDB iki farklı depolama motoru olarak karşımıza çıkıyor. Birçok yabancı kaynakta SELECT sorgularında MyISAM tercih edilmeli, UPDATE işlemlerinde ise InnoDB daha hızlı denilmektedir.

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WordPress için Hangi Depolama Motoru Tercih Edilmelidir?

Ancak emin olabilirsiniz ki, en azından WordPress için, SELECT sorguları dahil genel anlamda en hızlı depolama motoru InnoDB diyebiliriz. Elbette Memory depolama motoru daha hızlı olabilir, çünkü bellek her zaman diskten hızlı yazar. Fakat bizim amacımız WordPress hızlandırmak olduğu için, Memory'i değerlendirmiyoruz. Karşılaştırma olarak ise, hemen şu örneği verebiliriz. MyISAM depolama motorunda, bir veri girişi yapılır iken, aynı anda farklı veri girişi de yapılır ise, beklemeye alınmaktadır.

Fakat InnoDB'de durum farklıdır. Satır bazlı kilitleme olduğu için, aynı anda gelen diğer veriler de hızlıca işleme alınabilmektedir. Ayrıca MyISAM tablolar zaman zaman optimizasyona ve tablo onarımına ihtiyaç duyabilir. InnoDB tabloları ise neredeyse hiçbir zaman optimize işlemine ihtiyaç duymaz. Bu durum ise elbette performansı artırmak açısından oldukça önemlidir.

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Eğer WordPress kullanıyor iseniz, bir kere de olsa InnoDB denemenizi tavsiye edebiliriz. Bunun için phpMyAdmin ile tabloları birkaç tıklama ile InnoDB depolama motoruna geçirebilirsiniz. Ardından web sitenizin hızının ne derece değiştiğini gözlemleyebilirsiniz. Günümüzde zaten birçok CMS için depolama motoru olarak da InnoDB tavsiye edilmektedir. Eğer web sitenizdeki sorguların yavaş olduğunu düşünüyor iseniz, InnoDB size büyük fayda sağlayabilir. Merak ediyorsanız, Teknobeyin de depolama motoru olarak uzun zamandır InnoDB kullanmaktadır. Oldukça da memnunuz.