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Favicon Dosyasını Gzip ile Sıkıştırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:00 - Tarih: 13 Ekim 2020 - Yorum: 0

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Favicon Dosyasını Gzip ile Sıkıştırma Nasıl Yapılır?Gzip ile CSS ve JavaScript gibi dosyalar sıkıştırılabilir iken, maalesef görsel dosyaları sıkıştırmak mümkün olmuyor. Ancak favicon.ico dosyalarının sıkıştırılabileceğini biliyor muydunuz? Yani normalde 5-10KB olabilen bu dosyaları, sıkıştırarak, sitenizde daha da hızlanma sağlayabilirsiniz. Favicon dosyasının boyutunu küçültmek için, aşağıdaki parametreleri, sitenizin .htaccess dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Apache'nin Önbellekleme Özelliğinden Yararlanalım

Favicon Dosyasını Gzip ile Sıkıştırma Nasıl Yapılır?

<ifmodule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon image/vnd.microsoft.icon
</ifmodule>

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