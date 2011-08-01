Gzip ile CSS ve JavaScript gibi dosyalar sıkıştırılabilir iken, maalesef görsel dosyaları sıkıştırmak mümkün olmuyor. Ancak favicon.ico dosyalarının sıkıştırılabileceğini biliyor muydunuz? Yani normalde 5-10KB olabilen bu dosyaları, sıkıştırarak, sitenizde daha da hızlanma sağlayabilirsiniz. Favicon dosyasının boyutunu küçültmek için, aşağıdaki parametreleri, sitenizin .htaccess dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Apache'nin Önbellekleme Özelliğinden Yararlanalım

Favicon Dosyasını Gzip ile Sıkıştırma Nasıl Yapılır?