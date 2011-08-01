Web sunucusu olarak Apache kullanıyorsanız, Apache'nin "expires" özelliğinden yararlanabilir, sabit kaynaklarınıza belirli bir bitiş tarihi de belirleyerek, sürekli yüklenmemesini sağlayıp, sitenize ikinci kez ziyaretlerde, web sitenizin daha hızlı olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki parametreleri, sitenizin .htaccess dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. İlgili uzantılara ait kaynaklarınız, 30 gün boyunca önbellekten görüntüleneceği için, ikinci ziyaretlerde daha hızlı yüklenme söz konusu olacaktır.

AYRICA: Apache Sürüm Bilgisi Gizleme Nasıl Yapılır?

Apache'nin Önbellekleme Özelliğinden Yararlanalım