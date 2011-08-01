Standart Apache kullanıyorsanız, sitenizdeki örneğin, hata sayfalarının altında Apache'nin sürüm bilgisi görünür durumdadır. Bu durum ise, olası saldırganların işine yarayabilir. Yani eski bir sürüm kullanıyorsanız, saldırganlar kullandığınız Apache sürümünü baz alarak, açık araştırması yapabilirler. Bu yüzden, Apache sürüm bilgisi gizlemek oldukça akıllıca olacaktır. Aşağıdaki kodu ise, sitenizin .htaccess dosyası içerisine eklemeniz yeterlidir. Böylelikle, olası saldırganlar veya sitenizdeki ziyaretçiler, kullandığınız Apache sürümünü, tarayıcı vasıtası ile hiçbir şekilde görüntüleyemezler. Mutlaka kullanın.

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Apache Sürüm Bilgisi Gizleme Nasıl Yapılır?