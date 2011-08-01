Blogunuzu Güvende Tutmanızın 5 Önemli Yolu

Blogger, WordPress veya her ne olursa olsun, blogunuzu güvende tutmak için birtakım güvenlik önlemleri almanızda fayda var. Böylelikle olası bir hack girişiminde veya saldırı girişiminde, bu gibi kötü ve üzücü durumlara karşı kayıp yaşamazsınız. Bizce en önemli açık insandır ve dolayısı ile kendinizi bu yönde geliştirmeniz gerekiyor. Ancak yine de blog güvenlik önlemleri çerçevesinde yapılabilecek birçok şey bulunmaktadır.

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Biz ise bugün blogunuzu güvende tutmanız için 5 adet önemli yoldan bahsediyor olacağız. Umarız blog sahipleri için faydalı bir rehber olacaktır.

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Blog Güvenlik Önlemleri Nelerdir?

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1. Yol (Karışık Şifreler): Ne olursa olsun, şifre çok önemli. Bu yüzden karmaşık şifreler kullanmaya özen gösterin. Harfler, rakamlar vb. ne olursa olsun, ezberlenmesi zor ve oldukça anlamsız, karışık şifreler tercih edin. Böylelikle şifrelerinizin tahmin edilmesi çok zor olacaktır. Örneğin, Blogger kullanıyorsanız Gmail hesabınızı güvende tutmaya özen göstermelisiniz.

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2. Yol (Yönetici Paneli): Evet, blogunuzun yönetim panelini de güvende tutmanızda fayda var. Örneğin, WordPress kullanıyorsanız çeşitli yöntemler ile yönetim paneli URL'nizi değiştirebilirsiniz. Zor değil, sadece biraz araştırma gerekiyor. Böylelikle yönetim panelinize giriş yaparken, klasik URL yerine spesifik bir URL belirleyerek, yabancıların yönetim panelinize giriş yapmaya çalışmasını engelleyebilirsiniz.

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3. Yol (Temiz Temalar): Ücretsiz olarak her temayı kullanmamalısınız. Bazı temalar şifrelenmiş olabiliyor ve maalesef bu gibi durumlarda virüs bulaşabiliyor. Bu yüzden yapmanız gereken, ya kendiniz sıfırdan tema kodlayın ya da orijinal temalar kullanmaya özen gösterin.

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4. Yol (Doğru Eklentiler): Bazı internet sitesi sahipleri, aşırı derecede fazla eklenti kuruyor. Bu doğru değil. Ne kadar az eklenti, o kadar çok güvenlik demektir. Ayrıca sitenizi yavaşlatan en büyük etkenlerden biri de, çok eklenti kurmaktır. Bu yüzden eklenti kullanımına dikkat etmenizde fayda bulunmaktadır.

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5. Yol (Düzenli Yedekler): Blogunuzu güvende tutmanız için, ne olursa olsun her hafta düzenli yedek almaya özen gösterin. Ayrıca flash belleklere, ayrı lokasyonlara da bu yedeklerinizi kayıt edin. Herhangi bir problem olduğu zaman, yedeğin de yedeğini kullanmanız gerekebilir. Bu yüzden yedeklemenin çok önemli olduğunu unutmamalısınız.

Özetle, blogunuzu güvende tutmak için zor bir şifre belirleyin, yönetim panelinize dikkat edin ve düzenli olarak yedek almaya devam edin. En azından kötü bir durumla karşılaşmaktansa, önceden tedbir almak daha sağlıklı olacaktır. Ne olursa olsun, güvenliğinize önce dikkat edin, sonra üzülmemiş olursunuz... Daha güvenli günler sizlerin olsun.

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