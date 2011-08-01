WordPress'te wp-config.php dosyası ile mevcut performansı maksimize edebilmek mümkündür. Özellikle tema sorguları konusunda sorun yaşıyorsanız, mevcut temanızın ve stil dosyanızın tam yolunu wp-config.php ile belirterek, mevcut performansı katlayabilirsiniz. Bunun için ise, hangi paneli kullanıyorsanız (Plesk veya cPanel) tema dosya yolunuzu tam olarak belirleyin ve aşağıdaki şekilde wp-config.php dosyası içerisine ekleyin. Böylelikle, WordPress her defasında veritabanı ile mevcut tema ile ilgili bağlantı kurmak yerine, tam tema yolunu baz alacaktır. Bu durum, tema sorgularının azalmasını ve mevcut site yapınıza göre az da olsa, çok da olsa fayda sağlayacaktır.

AYRICA: WordPress Yanlış Yorum Sayısını Tekrar Hesaplayalım

WordPress Tema Sorgu Performansını Artıralım