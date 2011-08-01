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WordPress Yanlış Yorum Sayısını Tekrar Hesaplayalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:20 - Tarih: 17 Ekim 2020 - Yorum: 0

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WordPress Yanlış Yorum Sayısını Tekrar HesaplayalımZaman zaman WordPress yazılarınızdaki yorum sayısı, yönetici panelindeki Yorumlar sekmesindeki ile aynı olmayabilir. Yani yönetici panelindeki yorum sayısı daha eksik veya çok farklı görünebilir. Bu tip durumlar genellikle site taşımalarında veya yorum sayılarının önbelleğe alınması ile ilgili olabilmektedir. Dolayısı ile, WordPress yanlış yorum sayısını düzeltmek için, aşağıdaki sorguyu phpMyAdmin > SQL sekmesinde çalıştırmanız yeterli olacaktır. Böylelikle yanlış olan yorum sayısının tamamı, kesinlikle düzelmiş olacaktır.

AYRICA: WordPress Permalink Yapısından Özel Karakterleri Temizleyelim

WordPress Yanlış Yorum Sayısını Tekrar Hesaplayalım

UPDATE wp_posts SET comment_count = (SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE ID = comment_post_id AND comment_approved = 1);

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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