Şuradaki yazımda, WordPress'i hızlandırmak için, "transient" adlı kısa süreli verileri içeren bilgileri temizlemeyi anlatmıştım. İlgili içerikte, bir fonksiyon ile bu durumu yapabileceğimize değinmiştim. Ancak bununla uğraşmak yerine, sitenizdeki tüm transient verilerini güvenle silmek için, SQL sorgusu da kullanabilmektesiniz. Aşağıdaki sorguları ayrı ayrı phpMyAdmin > SQL sekmesinde çalıştırmanız bu yönde yeterli olacaktır. Gerekli olan transient verileri tekrar oluşturulacağı için, endişeniz olmasın. Herhangi bir problem söz konusu olmayacaktır.

WordPress SQL Sorgusu ile Transient Verilerini Temizleyelim

1) Öncelikle aşağıdaki sorguyu çalıştırıyoruz.

DELETE FROM `wp_options` WHERE `option_name` LIKE ('_transient_%');



2) Akabinde ise aşağıdaki sorguyu çalıştırabiliriz.

DELETE FROM `wp_options` WHERE `option_name` LIKE ('_site_transient_%');

Not: WordPress transient verileri, veritabanında çok fazla yer kaplar ise, bu durum veritabanı performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Dolayısı ile sürekli olmasa bile, düzenli aralıklarla yukarıdaki sorguları çalıştırınız.