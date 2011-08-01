Bir önceki içeriğimde, WordPress yazılardaki linkleri HTTPS yapmak için ilgili SQL sorgusunu paylaşmıştım. Şimdi ise, tüm yorumlardaki kullanıcı adınıza bağlı olan linklerinizi HTTPS yapmak için SQL sorgusu paylaşmak istiyorum.

AYRICA: WordPress'te Yatay Cetvel (hr) Kısayolu Ekleme Nasıl Yapılır?

WordPress Tüm Yorumlardaki Linklerimizi HTTPS Yapalım

Böylelikle, yorumlarda kullandığınız site adresiniz, eski tüm yorumlar da dahil, tamamı HTTPS ekine sahip olacaktır. Aşağıdaki sorguyu phpMyAdmin > SQL sekmesinde çalıştırarak, işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kırmızı renkli alanları ise kendi sitenize göre güncellemeyi unutmayınız.

AYRICA: WordPress Tüm Yazılar için Pinglemeyi Kapatalım

UPDATE wp_comments SET comment_author_url = REPLACE(comment_author_url, 'http://www.sitenizinadi.uzantisi', 'https://www.sitenizinadi.uzantisi');

Not: Yukarıdaki sorgu, yorumların içerisinde yer alan site içi linklerinizi kapsamaz. Yalnızca, yorumlarınızda kullandığınız kullanıcı adınıza bağlı olan site adresinizin HTTPS olacak şekilde güncellenmesini sağlayacaktır.