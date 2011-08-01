Şuradaki yazımda, bir süredir WordPress veritabanı bakımı için aksiyon aldığımı, araştırmalar yaptığımı söylemiştim. Gelelim, konumuza... WordPress panelden yeni yazılar için pingleme özelliğini devre dışı bırakabilmek mümkündür. Ancak eski yazılarınız için, eğer ki sitenizde çok yazı var ise, bunu yapabilmek yorucu olabilir. Bu yüzden phpMyAdmin > SQL sekmesine gelerek, aşağıdaki sorguyu çalıştırırsanız, sitenizdeki tüm yazı ve sayfalar için pingleme (pingbacks / trackbacks) kapalı konuma gelecektir.

AYRICA: WordPress PHP Uyarı ve Bildirimlerini Tamamen Kapatalım

WordPress Tüm Yazılar için Pinglemeyi Kapatalım

UPDATE wp_posts SET ping_status = 'closed';

Not: phpMyAdmin ile SQL sorgularını çalıştırma konusunda emin değilseniz, işlem öncesinde veritabanı yedeğinizi almanızı tavsiye ederiz. Böylelikle, olası bir problem durumunda, güncel yedek elinizin altında olacaktır.