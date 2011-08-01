Geçtiğimiz zamanlarda şuradaki yazımda WordPress Debug (hata ayıklama) özelliğini aktive etmeyi anlatmıştım. Böylelikle, olası problemleri görebilir ve çözümleyebilirsiniz. Normalde ise ilgili fonksiyon false değerini döndürmelidir.

WordPress PHP Uyarı ve Bildirimlerini Tamamen Kapatalım

Ancak ilgili fonksiyon, false değerini döndürse bile, bazı WordPress sürümlerinde hâlâ PHP uyarı ve bildirimleri çıkıyor olabilir, hatta bu yüzden sayfalar tamamen yüklenmiyor da olabilir. Yani bu fonksiyon bazı zamanlarda yetersiz gelebilmektedir. Bu yüzden aşağıdaki adımları izleyerek, ilgili PHP uyarı ve bildirimlerinden tamamen kurtulabilirsiniz.

AYRICA: WordPress Tüm Resimleri SQL Sorgusu ile HTTPS Yapalım

1) Ana dizinde yer alan wp-config.php dosyasındaki aşağıdaki kodu bulun.

define('WP_DEBUG', false);

2) Yukarıdaki kodu, aşağıdaki kodlar ile değiştiriniz.

ini_set('display_errors','Off');

ini_set('error_reporting', E_ALL);

define('WP_DEBUG', false);

define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);



Not: Yukarıdaki kodlar PHP'nin olası uyarı ve bildirimlerini göstermesini tamamen engellemeye yaramaktadır. Dolayısı ile, sitenizin işleyişini bozması veya güvenlik bazında sorun doğurması söz konusu değildir.