WordPress resimleri HTTPS uyumlu yapmak ile ilgili şuradaki içeriğimde, PHP fonksiyonu ile bu işlemi anlatmıştım. Ancak admin panelinde eski yazılarınızı düzenlerken, tarayıcınızın HTTPS uyarısı verdiğini görebilirsiniz. Çünkü ilgili kod sadece, ana sayfadaki görselleri baz almaktadır. Dolayısı ile, eğer ki sitenizdeki tüm yazı içi görselleri SSL uyumlu yapmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. İlgili sorguları phpMyAdmin > SQL sekmesine ekleyip, çalıştırmanız yeterlidir. Böylelikle, site içi görsel linklerinizin tamamı, HTTPS ekine sahip olacaktır.

AYRICA: WordPress SSL Kurulumu ve Ayarları Nasıl Yapılır?

WordPress Tüm Resimleri SQL Sorgusu ile HTTPS Yapalım

1) İlk olarak aşağıdaki sorguyu çalıştıralım.

UPDATE wp_posts SET `post_content` = REPLACE (`post_content`, 'src="http://www.sitenizinadi.uzantisi', 'src="https://www.sitenizinadi.uzantisi');



2) Ardından ise aşağıdaki sorguyu çalıştırıyoruz.

UPDATE wp_posts SET `guid` = REPLACE (`guid`, 'http://www.sitenizinadi.uzantisi', 'https://www.sitenizinadi.uzantisi') WHERE post_type = 'attachment';



Not: Yukarıdaki kırmızı renkli kısımları, doğru olacak şekilde ve kendi alan adınıza göre düzenlemeyi unutmayınız. İlgili sorgular, hem yazı içi görsel linklerini hem de dosya eklerine ait linkleri otomatik olarak HTTPS ekine sahip olacak şekilde güncelleyecektir. Faydalı olmasını temenni ediyoruz.