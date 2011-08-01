Günümüzde birçok web sitesi SSL desteğine sahip. Dolayısı ile siz de HTTPS uyumlu bir web sitesi hazırlamak veya mevcut sitenizi HTTPS desteğine kavuşturmak istiyorsanız, bu WordPress için oldukça kolay bir işlemdir. Öncelikle, bir SSL sertifikası satın almanız gerekiyor. Ancak dilerseniz, sunucu (server) aldığınız firmadan, Let's Encrypt adlı ücretsiz SSL sertifikasının kurulumunu rica edebilirsiniz. Birçok hosting firması, ücretsiz olarak bu SSL'yi kurmaktadır. Kurulum tamamlandı ise, WordPress tarafında yapmanız gerekenler aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: WordPress Resimleri HTTPS Uyumlu Yapmak (Otomatik)

WordPress SSL Kurulumu ve Ayarları Nasıl Yapılır?

1) Sitenizin wp-config.php dosyasındaki aşağıdaki kodları bulunuz.

define('WP_HOME', 'http://www.sitenizinadi.uzantisi');

define('WP_SITEURL', 'http://www.sitenizinadi.uzantisi');

Yukarıdaki bağlantıları, aşağıdaki gibi değiştiriniz.

define('WP_HOME', 'https://www.sitenizinadi.uzantisi');

define('WP_SITEURL', 'https://www.sitenizinadi.uzantisi');

2) Sitenizin .htaccess dosyasına aşağıdaki kodları ekleyiniz.

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On

RewriteCond %{SERVER_PORT} 80

RewriteRule ^(.*)$ https://www.sitenizinadi.uzantisi/$1 [R,L]

</IfModule>

Yukarıdaki kırmızı alanı, kendi sitenize göre değiştirmeyi unutmayınız.

3) Aşağıdaki kodu, sitenizin wp-config.php dosyasına ekleyiniz.

define('FORCE_SSL_ADMIN', true);

Sonuç: Yukarıdaki işlemler neticesinde, SSL desteği tamamlanmıştır. Hem web siteniz, hem de WordPress yönetim panelinde artık SSL kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak tarayıcı bazında 100% SSL uyumluluğu için, temanızda yer alan tüm HTTP bilgisine sahip olan görselleri, CSS ve JavaScript gibi dosyaları, HTTPS yapmanız gerekmektedir.