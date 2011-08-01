WordPress SSL kurulumu yaptıktan sonra, maalesef ki hâlâ tam anlamı ile tarayıcılar ile uyumluluk sağlayamamış olabilirsiniz. Bunun sebebi ise, içeriklerinizde yer alan görsellere ait HTTP bilgisinden kaynaklanmaktadır. Yani sitenizdeki tüm görseller HTTPS'ye yönlense bile, temanızın kaynak kodunda hâlâ HTTP olarak görünüyor olabilirler. İşte, bu sorunu çözmek için eklentiler mevcut olsa da, eklentisiz olarak da bu sorunu çözebilmek mümkündür.

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Aşağıdaki kodu, temanızda yer alan functions.php dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde, web sitenizdeki tüm görseller, kaynak kodunuzda, HTTPS'ye dönüştürülmüş olacaktır. Hem de tümü ve otomatik olarak... Gerçekten de faydalı bir kod dizisi olduğunu düşünerek, sizlerle de paylaşmak istedik. Umarım ihtiyacı olanlar için faydalı olacaktır.

WordPress Resimleri HTTPS Uyumlu Yapmak (Otomatik)

add_filter('the_content', 'my_strip_protocol');

function my_strip_protocol($content) {

if (is_ssl()) {

$content = str_replace('src="http://','src="https://',$content);

}

return $content;

}

Not: Yukarıda yer alan kodlardaki kırmızı alanları kesinlikle değiştirmeyiniz. Çünkü böylelikle, tüm yazılarda yer alan görsellerdeki HTTP bilgisi, otomatik olarak HTTPS olarak değişecektir. Kodları değiştirmenize gerek bulunmuyor.