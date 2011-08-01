WordPress için eklenti geliştirirken, olası hataları da görüntülemek isteyebilirsiniz. Normal şartlarda PHP bu hataları ekrana basmaz. Ancak bir geliştirici iseniz, bu süreçte, WordPress debug mode aktif etmek yerinde bir tercih olacaktır. Böylelikle, olası PHP hataları ekrana yansıyacak ve yaptığınız yanlışlıkları veya çakışmaları görüntüleyebileceksiniz. Bunun için ise, en altta yer alan parametreyi, ana dizinde yer alan wp-config.php içerisinde yok ise, ekleyebilirsiniz.

AYRICA: WordPress'te Sabit Yazıdan Tarih Bilgisini Kaldıralım

WordPress Debug (Hata Ayıklama) Nedir? Ne İşe Yarar?

Eğer ilgili kod dosyada var ise, ilgili değerini true yaparak, debug mode'un aktive olmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde temanızdaki olası PHP problemleri de kaynak kodlarına yansıyacaktır. Bu yüzden ilgili özelliği, geliştirme aşamasında aktive etmenizi, işlemler tamamlandıktan sonra da, false değerine geri döndürmenizi tavsiye edebiliriz.