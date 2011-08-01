WordPress'te bildiğiniz gibi sabit yazı (sticky post) özelliği bulunur. Böylelikle sabitlediğiniz yazı, ana sayfanızda en üstte görüntülenir. Ancak sabit yazının tarihi eski ise, Google gibi arama motorları ana sayfanızdan tarih çekerken, bu tarihi çekebilir ve arama sonuçlarında da eski tarih görüntülenebilir. Bu yüzden, WordPress sabit yazıdan tarih kaldırmak çeşitli fonksiyonlar ile mümkün kılınmıştır. Temanızda yer alan index.php dosyasındaki tarih bilgisini, aşağıdaki kodlar arasına eklerseniz, sabit yazıda tarih bilgisi görüntülenmeyecektir.

AYRICA: WordPress Güvenlik Rehberi (Kapsamlı Anlatım)

WordPress'te Sabit Yazıdan Tarih Bilgisini Kaldıralım

<?php if( !is_sticky() ): ?>

İlgili kodları buraya ekleyebilirsiniz.

<?php endif; ?>



Not: Yukarıdaki PHP kodları, arasına ekleyeceğiniz kodların, sabit yazılarda geçersiz kalmasını sağlamaktadır. Böylelikle, kodlar arasına ekleyeceğiniz tarih bilgisi ile, sabit yazılarda tarihin görünmemesini sağlamış olacaksınız.