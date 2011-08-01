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WordPress Veritabanından Akismet Kalıntılarını Temizleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:30 - Tarih: 04 Eylül 2020 - Yorum: 0

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WordPress Veritabanından Akismet Kalıntılarını TemizleyelimŞu sıralar, WordPress veritabanı bakımı çerçevesinde, tüm tabloları elden geçiriyorum. Şunu fark ettim ki, Akismet (spam yorum engelleme) uygulaması, WordPress'in "wp_commentmeta" tablosuna spam yorumlar ile ilgili dataları ekliyor ve maalesef ki eski sürümlerde, bunlar otomatik olarak silinmiyor da...

AYRICA: Akismet Kullanmanıza Kesinlikle Gerek Yok

WordPress Veritabanından Akismet Kalıntılarını Temizleyelim

İşte bu durum, veritabanınızın boyutunu gereksiz bir şekilde oldukça artırabilir. Bu yüzden, aşağıdaki sorguyu, phpMyAdmin > SQL sekmesine gelerek, çalıştırmanız yeterli olacaktır. Böylelikle, Akismet'in ilgili tablodan silmediği tüm kalıntılar, tamamen silinmiş olacaktır.

delete from wp_commentmeta where meta_key like "%akismet_%"

Not: Yukarıdaki işlem teknik olarak, yalnızca wp_commentmeta tablosundaki akismet ile başlayan kalıntıları silmektedir. Ancak yine de olası bir problem yaşamamak adına, işlem öncesi veritabanı yedeği almanızı tavsiye ederiz.

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