Şu sıralar, WordPress veritabanı bakımı çerçevesinde, tüm tabloları elden geçiriyorum. Şunu fark ettim ki, Akismet (spam yorum engelleme) uygulaması, WordPress'in "wp_commentmeta" tablosuna spam yorumlar ile ilgili dataları ekliyor ve maalesef ki eski sürümlerde, bunlar otomatik olarak silinmiyor da...

AYRICA: Akismet Kullanmanıza Kesinlikle Gerek Yok

WordPress Veritabanından Akismet Kalıntılarını Temizleyelim

İşte bu durum, veritabanınızın boyutunu gereksiz bir şekilde oldukça artırabilir. Bu yüzden, aşağıdaki sorguyu, phpMyAdmin > SQL sekmesine gelerek, çalıştırmanız yeterli olacaktır. Böylelikle, Akismet'in ilgili tablodan silmediği tüm kalıntılar, tamamen silinmiş olacaktır.

delete from wp_commentmeta where meta_key like "%akismet_%"

Not: Yukarıdaki işlem teknik olarak, yalnızca wp_commentmeta tablosundaki akismet ile başlayan kalıntıları silmektedir. Ancak yine de olası bir problem yaşamamak adına, işlem öncesi veritabanı yedeği almanızı tavsiye ederiz.