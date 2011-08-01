WordPress için SSL kurulumundan sonra, tüm resimleri HTTPS yapmak SQL sorgusu ile daha pratik. Ayrıca, eski tüm yazılarınızdaki site içi linklerinizin de HTTPS olması, SEO açısından faydalı olabilir. Ancak tüm yazılarla bu şekilde uğraşmak yerine, aşağıdaki sorguyu phpMyAdmin > SQL sekmesinde çalıştırırsanız, eski tüm yazılarınızdaki HTTP olan site içi linkleriniz, HTTPS eki ile değişecektir. İşlemi gerçekleştirmeden önce, kırmızı alanları kendi sitenize göre doğru bir şekilde ayarladığınızdan lütfen emin olunuz.

AYRICA: WordPress Güvenlik Rehberi (Kapsamlı Anlatım)

WordPress Tüm Yazılardaki Linklerimizi HTTPS Yapalım

update wp_posts set post_content = replace(post_content,'http://www.sitenizinadi.uzantisi','https://www.sitenizinadi.uzantisi');



Not: Yukarıdaki sorgu, sadece yazı içi linklerinizin HTTPS olmasını sağlamaktadır. Dolayısı ile temanızda yer alan CSS / JavaScript v.b. sabit uzantıların HTTPS olması için, kendiniz manuel aksiyon almalısınız.