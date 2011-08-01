WordPress'te yazı yazarken, bu yazılar içerisindeki paragrafların arasına düz çizgi (hr kodu) ekliyor olabilirsiniz. Ancak ilgili kodu sürekli olarak, metin editöründeki HTML sekmesinde iken manuel yazarak eklemeniz, yorucu gelebilmektedir.

Bu yüzden ben de sizlerle, metin editöründeki ikinci satıra eklenecek ve tıkladığınız an aktive olacak hr etiketine ait bir buton oluşturabilmek adına ilgili kod dizisini paylaşıyor olacağım. Aşağıdaki kodu temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress "Kategori ID" Öğrenme Nasıl Yapılır?

WordPress'te Yatay Cetvel (hr) Kısayolu Ekleme Nasıl Yapılır?

function enable_more_buttons($buttons) {

$buttons[] = 'hr';

return $buttons;

}

add_filter("mce_buttons_2", "enable_more_buttons");

Örnek Görünüm