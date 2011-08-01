Bazı yeni WordPress temalarında, kolaylık olması adına, kategori içerisindeki yazıları listelemek için sizden kategori ID bilgisi istenir. Bu bağlamda, WordPress kategori ID öğrenmek önemli bir hâle gelmektedir. Öncelikle, yönetim panelinize girin ve soldaki Yazılar > Kategoriler bölümüne giriş yapın. Akabinde, dilediğiniz kategori adının üzerine gelerek, tarayıcının sol altta gösterdiği URL bilgisinin içerisinde yer alan "tag_ID" bilgisi, işte kategorinizin ID numarasıdır.

WordPress "Kategori ID" Öğrenme Nasıl Yapılır?

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