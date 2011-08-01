WordPress'te admin panelindeki JS ve CSS dosyaları tek bir dosya ile sunularak, daha hızlanma sağlanması amaçlanır. Hatta önceki zamanlarda, bu yönde şuradaki içeriği kaleme almıştım. İlgili içerik de ise, bu özelliği deaktif etmeyi anlatmıştım.

AYRICA: WordPress Debug (Hata Ayıklama) Nedir? Ne İşe Yarar?

WordPress Admin Paneli Yüklenmiyor Sorunu ve Çözümü

Şimdi ise, WordPress admin paneli yüklenmiyor gibi birtakım sorunlar için, farklı bir çözüm önerisi daha sunacağım. Normalde WordPress'teki JavaScript ve CSS dosyaları içerisindeki kodlar, küçültülerek yüklenir. Bu durum, zaman zaman tarayıcı bazında çakışmalara sebebiyet vererek, admin panelinin tam yüklenmemesi gibi durumları da beraberinde getirebilmektedir.

Bu yüzden WordPress'te yer alan wp-config.php dosyası içerisine aşağıdaki kodu ekleyerek, WordPress'in admin panelindeki JS ve CSS dosyalarının minimize edilmesini engelleyebilir, tam şekilde yüklenmesini sağlayarak, tarayıcı bazlı olası çakışma durumlarının da önüne geçebilirsiniz.

define('SCRIPT_DEBUG', true);

Kaynak: Debugging in WordPress