WordPress'in Daha Hızlı Tepki Vermesini Sağlayalım

Bazı WordPress kullanıcıları sürekli eklenti veya tema kurup, silebilirler. Bu tema ve eklentiler de, geçici olarak verilerin kayıt altında tutulması için, wp_options tablosunda "transient" dediğimiz şekilde kısa süreli verileri saklarlar. Doğru yapılandırılmış ise eklenti ve tema komutları, bu transient dediğimiz veriler, kendi kendine zamanla silinir. Ancak... Eklenti veya tema ayarları doğru yapılandırılmamış ise, bu transient verileri otomatik olarak silinemeyecektir.

Bu durum da elbette, wp_options tablosunun şişmesini beraberinde getirecektir. WordPress'teki en önemli tablo olan wp_options şiştikçe, sitenizin yavaşlamasını beraberinde getirebilir. Kullanılmayan, eski transient verilerini veritabanı komutu ile silebilirsiniz. Ancak veritabanı üzerinde işlem yapmaktansa, aşağıdaki kodu, temanızın functions.php dosyası içerisine ekleyiniz ve web sitenizin ana sayfasını bir kere yenileyin. Bu şekilde kodun çalışmasını sağlamış olacaksınız. Bu bağlamda kullanılmayan, süresi geçmiş transient kalıntıları tamamen silinmiş olacaktır. Ardından ise, functions.php dosyasına eklediğiniz aşağıdaki kodları, sürekli çalışmaması için kaldırın.

function isa_delete_all_transients() {

global $wpdb;

$sql = 'DELETE FROM ' . $wpdb->options . ' WHERE option_name LIKE "_transient_%"';

$wpdb->query($sql);

}

add_action( 'init', 'isa_delete_all_transients' );



Önemli Not: İlgili kodlar, kullanılan verilerle ilgili bir işlem içermediği için, yönetim panelinde veya site işleyişi ile ilgili bir problem olmayacaktır. Siz yine de, ilgili işlemi gerçekleştirmeden önce, veritabanı yedeklemesi yapmayı düşünebilirsiniz. Siteniz yavaş ise, bu yöntemi denedikten sonra, veritabanı optimize işlemini de gerçekleştirmenizi öneririz. Faydasını görmenizi diliyoruz.

Bilgilendirme: İlgili işlemi gerçekleştirdikten sonra, veritabanınız üzerinde transient adında kısa süreli veriler tekrar çıkmaya başlayabilir. Gerekli olan kısa süreli tutulan veriler zaten tekrar oluşturulacak olup, zamanla kendi kendine silinecektir. Bu yöntem ise, uzun zaman önce silinen tema, eklenti v.b. ile oluşturulan ve çeşitli nedenlerden ötürü silinememiş olan transient verilerine ait kalıntıları silme konusunda sizlere yardımcı olmaktadır.