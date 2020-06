Teknobeyin.com olarak bu zamana kadar WordPress güvenlik önlemleri çerçevesinde birçok içerik paylaştık. Şimdi ise, çok önemli bir konu hakkında önemli ve faydalı bir content kaleme alıyor olacağız. Bildiğiniz gibi WordPress'in varsayılan giriş sayfası (wp-login.php) şeklindedir. Bu uzantı, saldırganların bilhassa brute force saldırıları denemeleri için bir nevi kolaylık sunan bir yapıdadır.

Bu yüzden, çeşitli eklentiler ile WordPress wp-login.php değiştirmek mümkün kılınmıştır. Ancak ben sizlere, eklentisiz ve %100 sorunsuz çalışan bir yöntem paylaşıyor olacağım. İlgilenenler için oldukça faydalı olacağı kanısındayım. Dilerim sizler de faydasını görürsünüz.

WordPress'te "wp-login.php" Uzantısını Değiştirelim (Eklentisiz)

1) FTP'nize giriş yapın. Ana dizinde yer alan wp-login adlı PHP dosyasının adını, dilediğiniz bir giriş sayfası adı ile değiştirin. Örneğin, wp-login.php dosyasının adını, giris-sayfasi.php olarak değiştirdiğinizi düşünelim.

2) Bu dosyanın içerisine girin ve wp-login.php şeklinde arama yaparak, tüm aynı sonuçları, yeni giriş adınız ile güncelleyin. Yani dosya içerisindeki tüm wp-login.php şeklindeki sonuçları, yeni giris-sayfasi.php olarak güncelleyin.

Yukarıdaki adımlar ile giriş sayfamızı güncellemiş olduk. Ancak giriş ve çıkışlarda sorun yaşamamak adına, aşağıdaki kodları da, temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz gerekiyor. Böylelikle, sitenizdeki giriş ve çıkış yönlendirmelerinde herhangi bir sorun yaşamayacaksınız.

add_filter('login_url', 'wplogin_filter', 10, 3);

add_filter('logout_url', 'wplogin_filter', 10, 3);

function wplogin_filter( $url, $path, $orig_scheme ) {

$old = array( "/(wp-login\.php)/");

$new = array( "giris-sayfasi.php");

return preg_replace( $old, $new, $url, 1);

}



Not: Yukarıdaki kodlarda yer alan kırmızı renkli alanı, yeni giriş sayfanızın adı ile değiştirmeyi unutmayınız. Ayrıca, yeni giriş sayfanızın adını güvenlik için ezberlenmesi zor, karışık karakter ve sayı içeren bir şekilde ayarlamanız, brute force saldırılarından genel anlamda korunmanıza yardımcı olacaktır.