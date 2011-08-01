WordPress'te kullanıcı adı değiştirmek bildiğiniz gibi mümkün değil. Yani yönetici paneli vasıtası ile kullanıcı adı bölümünde, "Kullanıcı adları değiştirilemez," uyarısını sizler de görebilirsiniz. Ancak phpMyAdmin kullanarak, veritabanı müdahalesi sayesinde bu durum mümkün kılınmıştır.

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Peki, veritabanına direkt müdahale etmeden, doğru bir fonksiyon kodu ile bunun mümkün olduğunu söylese idim, ne derdiniz? Bu daha sağlıklı veya pratik bir yol denilebilir. Aşağıdaki kodu, temanızın functions.php dosyasına ekleyin ve "Kullanıcı ID Numarası" adlı kırmızı alana, kullanıcı adını değiştirmek istediğiniz kullanıcının ID'sini yazın. Diğer kırmızı alana ise, yeni kullanıcı adınızı girebilirsiniz. Bu kullanıcı adınızı, sadece web sitenize giriş yapar iken kullanacağınızı da hatırlatmamıza izin veriniz.

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Akabinde, ilgili dosyayı temanıza geri gönderin. Bu şekilde yönetim paneline giriş yapmaya çalıştığınızda, otomatik olarak çıkış yapmış olacaksınız. Çünkü kullanıcı adınız değişmiş oldu. İşlemler tamamlandıktan sonra, tekrar functions.php dosyasına eklediğiniz aşağıdaki kodu kaldırabilirsiniz.

WordPress Giriş Kullanıcı Adı Değiştirmek (Eklentisiz)

global $wpdb;

$user_id = Kullanıcı ID Numarası;

$wpdb->update($wpdb->users, array('user_login' => 'Yeni Kullanıcı Adı'), array('ID' => $user_id));



Not: Yukarıdaki "Yeni Kullanıcı Adı" bölümüne, giriş yaparken kullanmak adına istediğiniz, yeni kullanıcı adınızı girmeyi unutmayınız. Güvenliğiniz için, kullanıcı adınızı herkesin bilemeyeceği ve tahmin edemeyeceği kelimelerden, karakter veya sayılardan oluşmasına dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz.