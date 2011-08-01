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WordPress "wp_options" Tablosu ve Önemi Üzerine

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 00:30 - Tarih: 10 Şubat 2020 - Yorum: 0

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WordPress "wp_options" Tablosu ve Önemi ÜzerineWordPress kurulumundan sonra kontrol sağlarsanız, tabloların arasında wp_options adlı bir tablo bulunur. Bu tablo içeriklerden ziyade, site verileri ile ilgili bilgilerin tutulduğu çok önemli bir tablodur. Ayrıca tema ve eklentilerinizin ayarları, web sitenizde yaptığınız spesifik işlemler de, bu tabloda toplanmaktadır.

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WordPress "wp_options" Tablosu ve Önemi Üzerine

Dolayısı ile bu tablonun çok şişmesi, web sitenizdeki sorguların daha geç tepki vermesini, yavaşlamasını beraberinde getirebilir. Bu tabloyu ne olursa olsun, kontrol altında tutmakta fayda var. Bu tablo ile aksiyon almak, biraz korkutucu olabilir. Çünkü olası bir problem durumunda, siteniz çalışmaz duruma gelebilir. Bu yüzden bizim tavsiyemiz, düzenli olarak bu tablo için onarma ve optimize etme işlemi gerçekleştirmeniz yönünde olacaktır.

WordPress "wp_options" Tablosu ve Önemi Üzerine

Buraya tıklayarak nasıl veritabanı bakımı yapılabileceğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca ilgili tabloyu hafifletmek adına, kullanmadığınız temaları ve eklentileri web sitenizden tamamen kaldırmanız da tavsiye edilebilmektedir.

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