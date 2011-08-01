Normal şartlarda WordPress yazı ve yorum tarihleri, sitenizin diline göre otomatik olarak belirlenir. Ancak kullandığınız temadan dolayı, yazı ve yorum tarihleri İngilizce ise, bu tarihleri Türkçe yapmak PHP ile mümkün kılınmıştır. Yani yazılarda ve yorumlarda görüntülenen tarihi otomatik olarak Türkçe yapmak istiyor iseniz, aşağıdaki kodları temanızın functions.php dosyasına ekleyebilirsiniz.

AYRICA: WordPress'te Yazı İçi Sayfalama Başlıklarını Değiştirmek

WordPress'te Yazı ve Yorum Tarihlerini Türkçe Yapmak