Bir önceki içeriğimizde WordPress sayfalama başlıklarını değiştirmek ile ilgili kodları paylaşmıştık. Bugün ise, yazı içi sayfalama başlıklarını değiştirmek nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Yazı içi sayfalama özelliğini sıklıkla kullanıyor iseniz, ilgili bağlantı başlıkları sitenizin diline göre değişiklik gösterebilmektedir. Dilerseniz bu başlıkları değiştirmek mümkündür. Aşağıdaki kodları, single.php dosyasındaki ilgili yere eklemeniz ve kırmızı alanları ise dilediğiniz gibi güncellemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress'te Yorumlardaki "Reply" Yazısını Değiştirmek

WordPress'te Yazı İçi Sayfalama Başlıklarını Değiştirmek