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WordPress'te Sayfalama Başlıklarını Değiştirmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:50 - Tarih: 13 Haziran 2021 - Yorum: 0

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WordPress'te Sayfalama Başlıklarını DeğiştirmekWordPress'te yazı sayfalamak için bir eklenti kullanmıyor iseniz, default olarak gelen "posts_nav_link" fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu sayfalama fonksiyonuna ait görütülenen başlıklar ise, sitenizin diline göre değişiklik gösterecektir. WordPress sayfalama başlıklarını değiştirmek istiyorsanız, bu işlemi manuel olarak gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıdaki kodu ise, index.php gibi örneğin, dosya içerisindeki, ilgili yere ekleyebilirsiniz. Kodlarda yer alan kırmızı metinleri ise, elbette dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

AYRICA: WordPress için Otomatik Meta Description Fonksiyonu

WordPress'te Sayfalama Başlıklarını Değiştirmek

<?php posts_nav_link(' — ', __('&laquo; Önceki Sayfa'), __('Sonraki Sayfa &raquo;')); ?>


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