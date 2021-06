WordPress'te yazılar ve sayfalar için dinamik meta description eklemek, çeşitli eklentiler ile mümkün kılınmıştır. Ancak SEO'nuzu eklentisiz yapıyor iseniz, sizlerle sorunsuz bir otomatik meta description kodu paylaşmak istiyoruz. İlgili kodlar, yalnızca yazılarda ve sabit sayfalarda, 155 karakter uzunluğunda görüntülenecek olup, son kelimenin yarıda kesilmemesi için de, son kelime görüntülenmeyecektir. Böylelikle, hiçbir HTML etiketinin de yer almayacağı, kusursuz bir fonksiyonu kullanmış olacaksınız. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Faydalı olmasını temenni ediyoruz.

WordPress için Otomatik Meta Description Fonksiyonu

1) Öncelikle temanızın functions.php dosyasına aşağıdaki kodları ekleyin.

function basic_wp_seo() {

global $page, $paged, $post;

$output = '';

$seo_desc = get_post_meta($post->ID, 'mm_seo_desc', true);

$pagedata = get_post($post->ID);

if (!empty($seo_desc)) {

$content = $seo_desc;

} else if (!empty($pagedata)) {

$content = apply_filters('the_excerpt_rss', $pagedata->post_content);

$content = substr(trim(strip_tags($content)), 0, 155);

$content = preg_replace('#

#', ' ', $content);

$content = preg_replace('#\s{2,}#', ' ', $content);

$content = substr($content, 0, strrpos($content, ' '));

$content = trim($content);

}

$output .= '<meta name="description" content="' . esc_attr($content) . '" />' . "

";

return $output;

}



2) Temanızın header.php dosyasındaki "head" etiketi içerisine ise aşağıdaki kodları ekleyin. Tüm işlemler bu kadar...

<?php if ( is_singular() && !is_preview() ) { ?>

<?php echo basic_wp_seo(); ?>

<?php } ?>



Not: Yukarıdaki kırmızı alan, görüntülenecek olan karakter sayısını göstermektedir. Dilerseniz bunu değiştirebilirsiniz. Ancak SEO açısından çok uzun description bilgisi olumsuz yönde etki yaratabilir. Dolayısı ile çok uzun bir karakter limiti belirlememekte de fayda bulunmaktadır.