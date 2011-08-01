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WordPress'te Özel Bir Dosyayı Sabit IP Adresi ile Koruma Yöntemi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:00 - Tarih: 03 Mayıs 2021 - Yorum: 0

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WordPress'te Özel Bir Dosyayı Sabit IP Adresi ile Koruma YöntemiSabit (statik) IP kullanıyor iseniz, WordPress'teki dilediğiniz özel bir PHP dosyasını örneğin, sabit IP ile koruma altına alabilirsiniz. Böylelikle, ilgili IP adresi dışındaki girişlerde ilgili dosya, Apache tarafından 404 hatası verecektir. Yalnızca, izin verilen sabit IP adresi ilgili dosyaya erişim sağlayabilecektir. Aşağıdaki kodları, ana dizindeki .htaccess dosyasına eklemeniz yeterli olacaktır. Kırmızı alanları ise kendinize göre güncellemeyi unutmayınız.

AYRICA: WordPress "wp-admin" Klasörünü Sabit IP ile Koruma Altına Alalım

WordPress'te Özel Bir Dosyayı Sabit IP Adresi ile Koruma Yöntemi

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.*)?dosyanizin-adi\.php(.*)$
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^IP.ADRESİNİZ.BURAYA.GELECEK$
RewriteRule ^(.*)$ - [R=404,L]
</IfModule>


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