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WordPress'te Yorumlardaki "Reply" Yazısını Değiştirmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 15 Haziran 2021 - Yorum: 0

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WordPress'te Yorumlardaki "Reply" Yazısını DeğiştirmekEğer ki WordPress'i İngilizce olarak kullanıyor iseniz, yorumların altında "Reply" adlı bir bağlantı bulunur. Bu bağlantı ile, dilediğiniz yoruma cevap verebiliyorsunuz. Konumuza gelecek olur isek, dilerseniz WordPress Reply yazısını değiştirmek mümkün kılınmıştır. Biraz PHP kodu ile bu yönde kolaylıkla aksiyon alabiliriz. Aşağıdaki kodları ise temanızdaki functions.php dosyasına eklemeniz ve kırmızı renkli alanı dilediğiniz gibi güncellemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress'te Sayfalama Başlıklarını Değiştirmek

WordPress'te Yorumlardaki "Reply" Yazısını Değiştirmek

function wpb_comment_reply_text($link) {
$link = str_replace('Reply', 'Yeni Başlık', $link);
return $link;
}
add_filter('comment_reply_link', 'wpb_comment_reply_text');


  1. Yorum bulunmamaktadır.

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