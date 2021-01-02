WordPress'te ana bağlantının sonuna örneğin, "2021/01/02" gibi bir ekleme yapmanız durumunda, ilgili tarihlere ait arşiv sayfası açılacaktır. Temanızdan ötürü, ilgili arşiv sayfalarına ait başlıklardaki aylar İngilizce görünüyor olabilir. Dilerseniz PHP ile tüm ayları Türkçe yapmak mümkündür. Aşağıdaki kodları ise, temanızın functions.php dosyasına eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Bu şekilde, arşiv sayfalarına ait başlıklardaki aylar Türkçe görüntülenecektir.

AYRICA: WordPress'te Sayfalama Başlıklarını Değiştirmek

WordPress'te Arşiv Sayfalarındaki Ayları Türkçe Yapmak