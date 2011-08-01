Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

WordPress'te Yazar Linklerindeki Başlık Yapısını Temizlemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:20 - Tarih: 17 Haziran 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


WordPress'te Yazar Linklerindeki Başlık Yapısını TemizlemekWordPress'i İngilizce kullanıyor iseniz, yazar linklerinin üzerine geldiğinizde başlık (title) yapısında "Posts by" şeklinde bir ek bulunur. Ancak yazar linklerinin üzerine geldiğinizde, yalnızca yazar adını görüntülemek isteyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki kodları değiştirmeden, temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, yazar linklerindeki başlık yapısı temizlenecek ve yalnızca yazar adı görüntülenecektir.

AYRICA: WordPress'te Yorumlardaki "Reply" Yazısını Değiştirmek

WordPress'te Yazar Linklerindeki Başlık Yapısını Temizlemek

add_filter('the_author_posts_link', 'remove_author_link_prefix');
function remove_author_link_prefix($output) {
$replace = array(
'Posts by '
);
return str_replace( $replace, '', $output);
}


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık