WordPress'i İngilizce kullanıyor iseniz, yazar linklerinin üzerine geldiğinizde başlık (title) yapısında "Posts by" şeklinde bir ek bulunur. Ancak yazar linklerinin üzerine geldiğinizde, yalnızca yazar adını görüntülemek isteyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki kodları değiştirmeden, temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, yazar linklerindeki başlık yapısı temizlenecek ve yalnızca yazar adı görüntülenecektir.

AYRICA: WordPress'te Yorumlardaki "Reply" Yazısını Değiştirmek

WordPress'te Yazar Linklerindeki Başlık Yapısını Temizlemek