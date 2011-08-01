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WordPress'te Kategori Linklerindeki Başlık Yapısını Temizlemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:15 - Tarih: 17 Haziran 2021 - Yorum: 0

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WordPress'te Kategori Linklerindeki Başlık Yapısını TemizlemekWordPress'te ana sayfa veya yazı içerisinde kategori bağlantılarını listeliyor olabilirsiniz. Bu kategori bağlantılarının üzerine geldiğinizde ve WordPress'i de İngilizce kullanıyor iseniz, "View all posts in" şeklinde bir başlık eki bulunur. SEO açısından bu şekilde bir eklemeye ise kesinlikle gerek yoktur.

AYRICA: WordPress'te Yazı İçi Sayfalama Başlıklarını Değiştirmek

Bu yüzden, dilerseniz WordPress kategori bağlantılarındaki başlık yapısını temizlemek PHP ile mümkün kılınmış olup, aşağıdaki kodları ise temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, sitenizdeki kategori bağlantılarının üzerine geldiğinizde, title (başlık) olarak yalnızca kategori adı görüntülenecektir.

AYRICA: WordPress'te Yazı ve Yorum Tarihlerini Türkçe Yapmak

WordPress'te Kategori Linklerindeki Başlık Yapısını Temizlemek

add_filter('the_category', 'remove_category_link_prefix');
function remove_category_link_prefix($output) {
$replace = array(
'View all posts in '
);
return str_replace( $replace, '', $output);
}


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