WordPress'te ana sayfa veya yazı içerisinde kategori bağlantılarını listeliyor olabilirsiniz. Bu kategori bağlantılarının üzerine geldiğinizde ve WordPress'i de İngilizce kullanıyor iseniz, "View all posts in" şeklinde bir başlık eki bulunur. SEO açısından bu şekilde bir eklemeye ise kesinlikle gerek yoktur.
AYRICA: WordPress'te Yazı İçi Sayfalama Başlıklarını Değiştirmek
Bu yüzden, dilerseniz WordPress kategori bağlantılarındaki başlık yapısını temizlemek PHP ile mümkün kılınmış olup, aşağıdaki kodları ise temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, sitenizdeki kategori bağlantılarının üzerine geldiğinizde, title (başlık) olarak yalnızca kategori adı görüntülenecektir.
AYRICA: WordPress'te Yazı ve Yorum Tarihlerini Türkçe Yapmak
WordPress'te Kategori Linklerindeki Başlık Yapısını Temizlemek
add_filter('the_category', 'remove_category_link_prefix');
function remove_category_link_prefix($output) {
$replace = array(
'View all posts in '
);
return str_replace( $replace, '', $output);
}
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