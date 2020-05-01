SEO Uyumlu Makale Nasıl Yazılır? (Kapsamlı Anlatım)

Peki, sadece makale yazmak yeterli mi? Makale üzerinde yapacağımız birkaç ufak düzenleme ile Google’da ilk sıralarda yer almak mümkün mü? Neler yapmalıyız ki Google makalemizi sevsin? İşte bunlar için bilmeniz gereken birçok şeyi "SEO Uyumlu Makale Nasıl Yazılır?" yazımızda sizler için düzenledik. SEO uyumlu makale nedir ve neler yapmanız gerek? birlikte inceleyelim...

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Google'ın algoritmalarını geliştirmesi ve her geçen gün yeni bir özellik denemesinin ardından artık makale yazmaya daha bir özenir olduk. Hiç olmadığımız kadar özgün, anlamlı ve arama potansiyeli yüksek yazılar yazmaya çalışıyoruz, 300-500 kelimeden uzun yazılar yazdığımızı ise artık söylememe bile gerek yok diye düşünüyorum.

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İlk olarak makalenizi yazacağınız konuyu ve bu konuya dair alt başlıkları çok iyi belirlemeniz gerekmektedir. Eğer konunuzu belirlediyseniz Google Anahtar Kelime Planlayıcı aracından yardım alarak ya da Google arama sonuçları sayfasının (SERP) alt kısmında yer alan ilgili aramalar kısmından bulabileceğiniz, sizin aramanıza benzer kelimelerden yola çıkarak makalenizin başlığını ve alt başlıklarınızı belirleyebilirsiniz. Elbette başlıklarınız ile ilgili bilmeniz gereken bazı şeyler var.

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SEO Uyumlu Makale - Başlık ve Alt Başlıklar Nasıl Olmalı?

Bunlardan ilki elbette başlık uzunluğunuz. Başlığınız, Google arama sonuçlarında yani SERP’de doğru şekilde görüntülenmesi için 60 karakterden az olmalıdır.

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Ayrıca başlığınızda, anahtar kelime olarak belirlediğiniz sözcükler muhakkak bulunmalı ve başlığınız URL adresinizle benzer olmalıdır.

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Alt başlıklarınızı "h2" etiketinden başlayarak "h6" etiketine kadar önem sırasına göre vermeniz en doğrusudur. Her sayfada yalnızca 1 adet "h1" etiketi bulunmalıdır ve bu etiket yazı başlığınıza verilmelidir. Alt başlıklarında genellikler daha çok "h3" etiketi tercih edilmektedir.

SEO Uyumlu Makale - İçerik Nasıl Olmalı?

Makalemizin anahtar kelimelerini, başlık ve alt başlıklarını belirledikten sonraki adım içerik oluşturmaktır, yani diğer bir deyiş ile yazıyı yazmak. Peki, SEO uyumlu makaleler için üretilen içeriğin diğerlerinden farkı nedir?

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AYRICA: Düzenli (Güncel) ve Özgün İçeriğin Önemi

İlk olarak özgün olmalıdır. Kesinlikle ve kesinlikle başka siteden alınan ya da üzerinde ufak tefek oynamalar yapılan bir makaleyi yayınlamayın. Her şey size ait ve özgün olmalı.

İmla ve anlam hatalarına dikkat edin. -de -da ekinin nerede birleşik nerede ayrı yazıldığını da unutmayın. Noktalama işaretleri de önemlidir.

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SEO uyumlu makale yazıyorsanız, yazınızdaki kelime sayısı muhakkak 300 üzerinde olmalıdır. Bu yazınızın daha hızlı indekslenmesini sağlarken, hem de Google’ın " Bu yazar gerçekten emek harcamış ." demesini ve onun gözündeki değerinizin yükselmesini sağlayacaktır.

İlk ve son paragraflar çok önemlidir. Bu paragrafları fazla uzun tutmamakla birlikte, içerilerinde mutlaka anahtar kelimeler geçirilmelidir. Ayrıca ilgili anahtar kelimeleri makalenin diğer bölümlerine de fazlaya kaçmadan yerleştirmelisiniz.

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Bir diğer yapmanız gereken şey ise kalın, italik ve altı çizili kelimeler kullanmaktır. Bu şekilde, anahtar kelimelerinizi ya da önemli olduğunu düşündüğünüz noktaları Google'a işaret ederek o kelimeler için yapılan aramalarda daha üst sıralarda gözükmenizi sağlarsınız.

SEO Uyumlu Makale - Görsel Nasıl Olmalı?

Kendinizi bir yazar olarak değil de okuyucu olarak düşünün, içerisinde hiç görsel olmayan düz bir metin sizde okuma isteği uyandırır mı?

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Birçoğunuz buna hayır diyecektir diye düşünüyorum o halde, yazınız için ilgi çekici resimler bularak, okuyucularınızı sayfanızda kalmaya ikna etmelisiniz.

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Ayrıca başka bir siteden aldığınız resmi doğrudan kendi yazınızda kullanmak da yanlış ve Google nezdinde eksi bir puandır. Bu nedenle kendi sitenizin tasarımına uygun boyutlarda, optimize edilmiş resimler kullanmalısınız.

Bu resimlere başlık ve alt etiketleri (tittle ve alt tag) tanımını yapmanız da şarttır. Yine bu başlıklarda ve alt etiketinde resmin içeriğini anlatan kelimeler kullanılmalıdır.

Ek olarak seo uyumlu görsel için yüklemeden önce bilgisayardaki görsel adınızda Türkçe karakterler olmamalı ve anahtar kelimeler bulunmalıdır.

Aynı resim birden fazla kullanılacaksa, üzerine filtre uygulanmalı ya da boyutu değiştirilmeli ve farklı bir isim ve alt etiketi ile yazıya eklenmelidir.

Blog içeriğinizin yazı genişliği ne kadar ise görsel boyutunun ona göre orantılı olması da iyi olacaktır.

Ek olarak yazı içerisine atılan görselleri siteye yüklemeden önce görsel sıkılaştırma sitelerinden sıkılaştırarak boyutunu küçültmek, sitenizin de daha hızlı açılmasını sağlayacak ve SEO'yu olumlu etkileyecektir.

SEO Uyumlu Makale - Linkler Nasıl Olmalı?

Elbette bir sayfadan ne kadar çıkış bağlantısı var ise o kadar da giriş bağlantısı olmalıdır. Yani, sitenize dışarıdan hiçbir link gelmiyorsa o sayfadan 10 adet çıkış linki vermek hiç sağlıklı değildir.

Ayrıca yine reklam amaçlı, konu ile ilgili hiçbir alakası olmayan linkler de asla kullanılmamalıdır.

Aşırıya kaçmamak şartı ile site içerisindeki konu ile bağlantılı bir yazıya link verilebilir. İlgili yazılarınızı birbirlerine linkleyerek, Google botlarının o yazılar arasında tekrar dolaşmasını sağlayacak ve ilgili değişiklikler yapıldıysa onları da hızlıca alacaktır. Ayrıca site içinde yazıların birbirleriyle sürekli linklenmesi, içerikleri de arama sıralamalarında yükseltecektir.

SEO Uyumlu Makale - Meta Etiketler Nasıl Olmalı?

Makaleler ile ilgili anlatacağım son madde ise meta etiketleridir. Bu etiketler sayesinde yazımıza dair Google’ın önemsediği pek çok şeyi değiştirebiliyoruz, ancak bunlardan sadece üç tanesi yazımızda muhakkak olmalı ve sadece o yazıya özgün şekilde düzenlenmelidir.

Bunlardan biri <title>, bu etiket Google botlarının sayfamızın başlığını görmesini sağlar ve genellikle CMS ile giriş yapılan siteler bu etiketi otomatik olarak ekler.

Diğeri yine konuştuğumuz anahtar kelimeler yani <keywords>, bu etiketi ise belirlediğimiz anahtar kelimeler doğrultusunda biz ekleriz.

Sonuncu ve en önemli etiket ise <description>, bu etiket ise Google’ın arama sonuçlarında o yazımıza dair gözükmesini istediğimiz açıklamayı gösterir. Bu nedenle son olarak düzenleyeceğimiz bu etiket ile yazımıza arama açıklaması ekleyerek Google’da üst sıralara gelmesini sağlayabiliriz. Arama açıklamasına anahtar kelimelerinizi de ekleyerek metaları etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.

İşte SEO uyumlu makale yazmak bu kadar kolay. Tüm bu anlattıklarımdan sonra elbette ki unuttuğum, birkaç algoritma sonra değişebilecek yerler olmuştur. SEO uyumlu makale hakkında sizin de belirtmek istediğiniz detaylar varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

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