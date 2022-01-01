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e-Devlet Üzerinden GSS Prim Borcu Ödeme Nasıl Yapılır?

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:26 - Tarih: 13 Ocak 2022 - Yorum: 0

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e-DevletVatandaşlar için birçok önemli hizmetin bulunduğu e-Devlet üzerinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarınızı sorgulayabilir ve banka kartınız ya da kredi kartınız ile kolay bir şekilde hızlıca ödeyebilirsiniz. Bu yazımızda e-Devlet GSS prim borcu ödeme hizmetinin nasıl yapıldığını anlatacağız. Aşağıdaki adımları uygulayarak basit birkaç adım ile borç sorgulamanızı yapabilir ve hızlıca ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: e-Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır? (Üniversite)

e-Devlet GSS Prim Borcu Ödeme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle e-Devlet hesabınıza giriş yapınız.
  • Ardından arama bölümüne "gss" yazdığınızda çıkan "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama (Sosyal Güvenlik Kurumu)" adlı bağlantıya tıklayın.

AYRICA: e-Devlet Transkript Belgesi Alma (Sorgulama) Nasıl Yapılır?

e-Devlet Üzerinden GSS Prim Borcu Ödeme Nasıl Yapılır? 1

AYRICA: e-Devlet ile Üzerinize Kayıtlı Olan Telefon Hatlarını Sorgulayın!

  • Sonraki sayfada en üstte kalan prim borcunuz yer alacaktır.
e-Devlet Üzerinden GSS Prim Borcu Ödeme Nasıl Yapılır? 2

AYRICA: Akıllı Telefonunuz Kaçak mı Kayıtlı mı? Hemen Öğrenin!

  • Sayfanın en altına doğru indiğinizde ödeme alanını göreceksiniz. "Kredi Kartı ile Ödeme Yap" butonuna tıklayıp ilerleyin.
e-Devlet Üzerinden GSS Prim Borcu Ödeme Nasıl Yapılır? 3
  • Karşınıza e-Devlet sitesinden ayrılacağınızı ve tahsilat sitesine yönlendirileceğinizi söyleyen bildirim ekranı çıkabilir. Çıkarsa "Tamam" butonuna tıklayıp, devam edin.
e-Devlet Üzerinden GSS Prim Borcu Ödeme Nasıl Yapılır? 4
  • Açılan sayfada yer alan "Web Tahsilat" tablosunda sizden gerekli bilgiler istenmektedir.
e-Devlet Üzerinden GSS Prim Borcu Ödeme Nasıl Yapılır? 5
  • Burada ilk olarak sorgu türü seçeneklerinde "Diğer Tahsilatlar" olanını seçiniz.
e-Devlet Üzerinden GSS Prim Borcu Ödeme Nasıl Yapılır? 6
  • Sorgu tipi seçeneklerinden de "GSS Prim" olanını seçin.
e-Devlet Üzerinden GSS Prim Borcu Ödeme Nasıl Yapılır? 7
  • Seçim sonrasında T.C. kimlik numaranız otomatik yazılacaktır. Yapmanız gereken sadece "Borç Sorgula" butonuna tıklamak.
e-Devlet Üzerinden GSS Prim Borcu Ödeme Nasıl Yapılır? 8
  • Gelen sayfada aşağıya indiğinizde borcunuzun olduğu yatay tabloyu göreceksiniz. "Ödeme Yap" butonuna tıklayın.
e-Devlet Üzerinden GSS Prim Borcu Ödeme Nasıl Yapılır? 9
  • Karşınıza çıkan bildiri ekranında toplam borcunuz ödenecek tutar alanına otomatik yazılacaktır. Sadece "Onay" butonuna tıklamanız yeterli.
e-Devlet Üzerinden GSS Prim Borcu Ödeme Nasıl Yapılır? 10
  • Sonraki gelen ekranda ise anlaşmalı bankaların kredi kartlarından sizden alabileceği en yüksek komisyonların bulunduğu tabloları göreceksiniz. Banka kartlarında ise herhangi bir hizmet ücreti bulunmamaktadır.
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  • En alta indiğinizde banka kartı ya da kredi kartınızın kart bilgilerini girerek, "Ödeme Yap" butonuna tıkladığınızda ödemeniz gerçekleştirilecektir.

AYRICA: e-Devlet T.C. Kimlik Kısıtlaması Nasıl Yapılır? Adınıza Şirket Kurulamasın!

e-Devlet Üzerinden GSS Prim Borcu Ödeme Nasıl Yapılır? 13

e-Devlet GSS prim borcu ödeme işlemini yapmak bu kadar basit. Bu adımları uygulayarak, GSS borcunuzu öğrenebilir ve ödemesini yapabilirsiniz. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

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