e-Devlet Üzerinden GSS Prim Borcu Ödeme Nasıl Yapılır?

Vatandaşlar için birçok önemli hizmetin bulunduğu e-Devlet üzerinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarınızı sorgulayabilir ve banka kartınız ya da kredi kartınız ile kolay bir şekilde hızlıca ödeyebilirsiniz. Bu yazımızda e-Devlet GSS prim borcu ödeme hizmetinin nasıl yapıldığını anlatacağız. Aşağıdaki adımları uygulayarak basit birkaç adım ile borç sorgulamanızı yapabilir ve hızlıca ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
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e-Devlet GSS Prim Borcu Ödeme Nasıl Yapılır?
- Öncelikle e-Devlet hesabınıza giriş yapınız.
- Ardından arama bölümüne "gss" yazdığınızda çıkan "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama (Sosyal Güvenlik Kurumu)" adlı bağlantıya tıklayın.
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- Sonraki sayfada en üstte kalan prim borcunuz yer alacaktır.
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- Sayfanın en altına doğru indiğinizde ödeme alanını göreceksiniz. "Kredi Kartı ile Ödeme Yap" butonuna tıklayıp ilerleyin.
- Karşınıza e-Devlet sitesinden ayrılacağınızı ve tahsilat sitesine yönlendirileceğinizi söyleyen bildirim ekranı çıkabilir. Çıkarsa "Tamam" butonuna tıklayıp, devam edin.
- Açılan sayfada yer alan "Web Tahsilat" tablosunda sizden gerekli bilgiler istenmektedir.
- Burada ilk olarak sorgu türü seçeneklerinde "Diğer Tahsilatlar" olanını seçiniz.
- Sorgu tipi seçeneklerinden de "GSS Prim" olanını seçin.
- Seçim sonrasında T.C. kimlik numaranız otomatik yazılacaktır. Yapmanız gereken sadece "Borç Sorgula" butonuna tıklamak.
- Gelen sayfada aşağıya indiğinizde borcunuzun olduğu yatay tabloyu göreceksiniz. "Ödeme Yap" butonuna tıklayın.
- Karşınıza çıkan bildiri ekranında toplam borcunuz ödenecek tutar alanına otomatik yazılacaktır. Sadece "Onay" butonuna tıklamanız yeterli.
- Sonraki gelen ekranda ise anlaşmalı bankaların kredi kartlarından sizden alabileceği en yüksek komisyonların bulunduğu tabloları göreceksiniz. Banka kartlarında ise herhangi bir hizmet ücreti bulunmamaktadır.
- En alta indiğinizde banka kartı ya da kredi kartınızın kart bilgilerini girerek, "Ödeme Yap" butonuna tıkladığınızda ödemeniz gerçekleştirilecektir.
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e-Devlet GSS prim borcu ödeme işlemini yapmak bu kadar basit. Bu adımları uygulayarak, GSS borcunuzu öğrenebilir ve ödemesini yapabilirsiniz. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.
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