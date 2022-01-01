e-Devlet Üzerinden GSS Prim Borcu Ödeme Nasıl Yapılır?

Vatandaşlar için birçok önemli hizmetin bulunduğu e-Devlet üzerinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarınızı sorgulayabilir ve banka kartınız ya da kredi kartınız ile kolay bir şekilde hızlıca ödeyebilirsiniz. Bu yazımızda e-Devlet GSS prim borcu ödeme hizmetinin nasıl yapıldığını anlatacağız. Aşağıdaki adımları uygulayarak basit birkaç adım ile borç sorgulamanızı yapabilir ve hızlıca ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

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e-Devlet GSS Prim Borcu Ödeme Nasıl Yapılır?

Öncelikle e-Devlet hesabınıza giriş yapınız.

Ardından arama bölümüne "gss" yazdığınızda çıkan "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama (Sosyal Güvenlik Kurumu)" adlı bağlantıya tıklayın.

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Sonraki sayfada en üstte kalan prim borcunuz yer alacaktır.

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Sayfanın en altına doğru indiğinizde ödeme alanını göreceksiniz. "Kredi Kartı ile Ödeme Yap" butonuna tıklayıp ilerleyin.

Karşınıza e-Devlet sitesinden ayrılacağınızı ve tahsilat sitesine yönlendirileceğinizi söyleyen bildirim ekranı çıkabilir. Çıkarsa "Tamam" butonuna tıklayıp, devam edin.

Açılan sayfada yer alan "Web Tahsilat" tablosunda sizden gerekli bilgiler istenmektedir.

Burada ilk olarak sorgu türü seçeneklerinde "Diğer Tahsilatlar" olanını seçiniz.

Sorgu tipi seçeneklerinden de "GSS Prim" olanını seçin.

Seçim sonrasında T.C. kimlik numaranız otomatik yazılacaktır. Yapmanız gereken sadece "Borç Sorgula" butonuna tıklamak.

Gelen sayfada aşağıya indiğinizde borcunuzun olduğu yatay tabloyu göreceksiniz. "Ödeme Yap" butonuna tıklayın.

Karşınıza çıkan bildiri ekranında toplam borcunuz ödenecek tutar alanına otomatik yazılacaktır. Sadece "Onay" butonuna tıklamanız yeterli.

Sonraki gelen ekranda ise anlaşmalı bankaların kredi kartlarından sizden alabileceği en yüksek komisyonların bulunduğu tabloları göreceksiniz. Banka kartlarında ise herhangi bir hizmet ücreti bulunmamaktadır.

En alta indiğinizde banka kartı ya da kredi kartınızın kart bilgilerini girerek, "Ödeme Yap" butonuna tıkladığınızda ödemeniz gerçekleştirilecektir.

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e-Devlet GSS prim borcu ödeme işlemini yapmak bu kadar basit. Bu adımları uygulayarak, GSS borcunuzu öğrenebilir ve ödemesini yapabilirsiniz. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.