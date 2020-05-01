Başarılı Olmak için En Önemli 5 Altın Kural Nedir?

Herkes başarılı olmak istiyor. Ancak başarılı bir insan olabilmek için birtakım kurallar söz konusu. Yani değerli olan hiçbir şey, mücadelesiz kazanılmamaktadır. Bu yüzden eğer miras yolu ile zengin veya başarılı bir şirketin başında değil iseniz, sıfırdan başlamanız gerekiyor. Bunun için de göz önünde bulundurmanız gereken birtakım altın niteliğinde kurallar söz konusu. Başarılı olmanın kuralları pek fazladır. Ancak biz ilk beş tanesine göz atıyor olacağız. Ana fikri kapın, sizin için yeter.

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Başarılı Olmanın Altın Niteliğindeki Kuralları

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Çözüm odaklı olmak: Bazı durumlardaki gelişmeleri durdurmaya veya değiştirmeye gücümüz yetmez. Bu gibi durumlarda, sınırlarımızı bilmemiz gerekiyor. Yani çözüm odaklı olarak, elimizden gelen konularda aktif bir şekilde aksiyon almalıyız. Bu bağlamda değiştiremeyeceğimiz konulara gereksiz yere efor harcamak doğru değildir. Karşınıza bir sorun çıktığı zaman, bu sorunları not alın ve teker teker sınıflandırın. Sonra en baştan sorunların çözümleri için plân yapın.

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Denemekten asla vazgeçmemek: Başarıyı ayağımıza beklemek, gerçek anlamında hayâl kurmaktan ibaret olur. Çünkü gerçek hayâlperest insanlar, kurdukları hayâlleri gerçekleştirmek için çalışırlar. Bu yüzden siz de kendinize yeni fırsatlar yaratmak için iyi düşünün. Karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirin ve sonunda başarının size gelmesini bekleyebilirsiniz. Ancak sadece oturarak bir şeyler beklemek, başarının size gelmeyeceğinin kesin bir göstergesi olacaktır.

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Kendine daima güvenmek: Her ne olursa olsun, sonuçta işi siz yapacaksınız. Yani birisi size yolu öğretebilir ancak o yoldan gidecek olan sizsiniz. Bu yüzden kendinize daima güvenin ve ilerlediğiniz yolda başarılı olabileceğinize inanın. Kendi düşüncelerinize inanın, fikirlerinize güvenin ve hayâllerinize saygı duyun. Unutmayın, kendisine güvenmeyen ve kendisine saygı duymayan bir insanın başarılı olması mümkün değildir. Bu önemli bir kriter: kendine güvenmek.

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Sorumluluk almak ve yapmak: Kilo vermek, başarılı olmak, şirket kurmak... Hangi konuda başarı merdivenlerini çıkmak istiyor iseniz, öncelikle sorumluluk almanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Daha sonra ise bu sorumlulukları zamanında yerine getirmelisiniz. Yani sorumluluk almaktan kaçmayın. Çünkü yarınlar, yorgun ve bezgin kimlere değil, rahatını terk edebilen kimselere aittir.

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Kimseyi rakip görmemek: Kimseyi kendinize rakip olarak görmeyin. Yani her zaman kendinize kendinizi rakip seçin ve her geçen gün kendinizi geçmeye çalışın. Düne göre kendinizi geliştirin ve gelecekte çektiğiniz bu zorlukların bir zafer duygusuna dönüşmesine izin verin. Yapmanız gereken basit, diğer insanlara kulağınızı tıkıyorsunuz ve kendi iç sesinize güveniyorsunuz.

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Sonuç olarak, başarılı olmanın anahtarı tek bir adet değil. Ancak biz en önemlilerini sizler için listelemeye çalıştık. Ne olursa olsun, kendinize güvenin ve saygı duyun. Bu dünyada sizden yalnızca bir tane var. Benzersiz olduğunuzu bilin ve fark yaratmaya çalışın. Başarılı olmak için efor sarf edin ve bugün yorulun. Yorgunluk, acı ve keder... Daha sonra sizin zafer istencinizi artırmak için yol arkadaşlarınız olacaktır. Zaten yoruldunuz ve emek verdiniz, sonuna kadar ilerlemeye özen gösterin. Başarı istenmediği yere gelmez, onu istemelisiniz...

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