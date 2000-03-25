Aile Katili Olan 10 Kadın Hikayesi

Liste yazılarımızın bugünkü içeriğinde "Ailesini öldüren 10 kadın" hakkında bilgi vereceğiz. Çok az cinayet, birinin kendi aile üyelerinin hayatını aldığı kadar şok ve dehşete neden olur. Bu tarz olaylarda keder, öfke ve çocuklarına hak ettiklerini düşündüğü hayatı verememe gibi düşüncelerle birlikte gelen cinnet hallerinin, bazen de psikotik rahatsızlıklar nedeniyle yanlış karar vermenin sebep olduğunu görüyoruz.

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Ailesini Öldüren 10 Kadın

10.) Aubrianne Moore

Alaina (2 yaş), Cassidy (6 yaş) ve Kyrie (8 yaş) adlarında üç çocuğa sahip bekar bir anne olan Aubrianne Moore, bazen televizyonda izlediği bir okul otobüsü kazası nedeniyle çocuklarını okula göndermiyordu. Bazı zamanlar zehirli olduğunu düşündüğünden yemek yemiyor ve birinin dışarıda bekleyip, evlerine gireceğini düşündüğünden bütün gece ayakta kalıyordu. Psikoz düşünceleri bu şekildeydi.

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Sosyal hizmet personelleriyle de arası iyi değildi. Daha önceden bir sosyal hizmet uzmanı, Aubrianne'nin kendisini veya başkasını tehlikeye atmasının sadece bir an meselesi olduğunu ve bir zihinsel sağlık kurumunda kalması gerektiğini belirtmişti.

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Beş ay gibi bir süre geçtiğinde, 18 Şubat 2019'da Aubrianne, çocukları okuldan çıkarmak için sahte bir doktor notu kullandı. Büyük annelerine ait bir eve gitmeden önce çocukları öğle yemeğine götürdü. Eve geldiklerinde çocuklarını ayrı ayrı ormana getirdi ve av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Daha sonra cesetleri arabasına koydu ve erkek arkadaşının evine gitti. Kendini de vurdu ve öldü.

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Aubrianne'nin hayatına yönelik araştırma, geçmişte zihinsel durumu için hastaneye kaldırıldığını ve "belirtilmemiş şizofreni" teşhisi konulduğunu gösterdi. Aile üyeleri, çocukları annelerinin bakımından çıkarmak için önlemler alındığını, ancak Çocuk Koruma Hizmetleri'nin dahil olmadığını söylüyorlar. Genel olarak, büyük olasılıkla ilacını almadığı ve korkunç eylemlerine yol açan psikotik bir mola verdiğine inanılmaktadır.

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9.) Ethel Geller Yeldem

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6 Mayıs 1930 tarihinde Ethel Geller Yeldem, ikinci evliliğinden olan yedi çocuğunu bir grup fotoğrafı çekmek için kasabaya götürdü. Daha sonra, oradan evlerine geçip her birini yıkadı ve yatırdı. Sonrasında da silahı kendi üzerine çevirmeden önce teker teker hepsini kalbinden vurarak öldürdü.

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"Çok yoruldum, devam edemem," sözü de Ethel'in, ilk evliliğinden kalan üç çocuğu için geride bıraktığı bir intihar notuydu.

Onları o şekilde bulan polis Ethel için ellerinden geleni yaparak hayata döndürdü ve yargılanması için şehir hapishanesine alındı. Ancak, dokuz gün sonra, aniden, beyninde kan pıhtısı olduğuna inanılan bir durumdan öldü.

8.) Jennifer ve Sarah Hart

Hart ailesi, siyasi mitinglere ve festivallere katılımlarından dolayı bölgelerinde tanınmıştı. Oğulları Devonte'nin, bir polis şiddet yürüyüşü sırasında gözyaşlarıyla bir polisle kucaklaştığı viral bir fotoğrafı da vardı.

Lezbiyen çift altı çocuğu evlat edindi ve insanlar ilham verdiklerini, kendilerini çocuklarına adadıklarını ve hepsine evde eğitim verdiklerini düşündüler. Ancak kapalı kapılar ardında durum çok farklıydı. Neredeyse on yıl boyunca Hart ailesini çocuk istismarı iddiaları izledi.

Jennifer ve Sarah, çocuk hizmetleri çağıran komşulardan kaçınmak için sürekli olarak aileyi eyaletten eyalete taşıdı. Okulundayken öğretmeni Hannah'ın kolunda yaralar olduğunu görünce sordu ve bunların Jennifer tarafından kemerle yapıldığını öğrendi. Daha sonrasında yetkilerle yapılacak konuşmalarda, aralıklarla bu şekilde şiddet görmeler, aç bırakılmalar ve robot gibi yaşamak zorunda olmaları ortaya çıkacaktı.

26 Mart 2018'de, aile üyelerinin ölümüyle sonuçlanacak bir Kaliforniya gezisinde Jennifer sürücü koltuğundayken, yolcu koltuğunda Sarah ve arkada da altı çocuğu vardı. Jennifer, herhangi bir tereddüt etmeden (olayın yaşandığı yerde lastik veya fren izinin bulunmamasından), aracı 30 metre yükseklikten direkt olarak uçuruma döndürdü. Arabadaki hiç kimse emniyet kemeri takmıyordu ve herkes orada hayatını kaybetti.

Toksikoloji raporuna göre Jennifer'ın kanında alkol seviyesinin yüksek olduğu ve Sarah ve iki çocuğun kanında da önemli miktarda bir maddenin bulunduğu ifade edildi.

7.) Emma Cooper

Emma Cooper'ın kocası işsizdi ve kendisi de altıncı çocuğunun doğumundan sonra zihinsel açıdan kötü bir zamana girdi.

Haziran 1908'de ailecek bir tiyatro gösterisine gittiklerinde bilet için pazarlık yaparken, bu geceden sonra bir daha asla gelmeyeceklerini söyledi.

Eve döndükten sonra Emma, ​​ailesine uyumadan önce zehirli olan kloroform verdi ve sonra yataklarına uzanırken hepsini silahla kafasından vurdu. Daha sonra aynı şekilde silahı kendi üzerine çevirdi.

Saldırıyı atlatan oğlu Fred, hastanede uyanmaktan başka bir şey hatırlamıyordu. O da kısa süre sonra öldü.

6.) Rachel David

Immanuel ve Rachel David 1970'lerde yedi çocuğuyla birlikte yaşayan bir aileydi. Salt Lake City, Utah'da gecelik 90 dolarlık lüks bir otelde yaşadılar.

Aile, yemeklerini her zaman odasında yiyordu ve yemeklerini asla otelin restoranında yemedi. Ayrıca otel personelinin nadiren gördüğü çocuklarını otelde okuttu. Ama Bay David, oda ücretini her gün 100 dolarlık bir fatura ile ödediğinden ve kimse onları sorgulamadı. Sadece aşırı dindar, münzevi bir aile olduklarını düşünüyorlardı. Bu yaşam 1978 yılına kadar bu şekilde sürdü.

Cinayet intiharından önce Immanuel David kamyon içine egzoz borusu bağlayarak kendi hayatına son verdi. Bu olaydan sonra anne David, hayatlarına nasıl devam edeceklerini bilemediğinden 11. kattaki odalarının balkonundan yedi çocuğunu attı ve sonrasında da kendi atladı. Aşağıdan izleyen tanıklar, büyük çocukların atlamaya daha istekli olduğunu, ancak bazı küçüklerin demirlere tutunduğunu ve annelerinin ellerini çözerek attığını söylediler.

Sadece bir kızı hayatta kaldı ve amcasıyla birlikte Colorado'nun Aurora kentinde yaşamaya devam etti.

5.) Judy Kirby

25 Mart 2000'de ağır depresyonda olan Judy Kirby, ailesiyle birlikte aracındayken hiç tereddüt etmeden saatte 160 km hızla ters yöne girdi ve içinde dört kişi bulunan bir minivanla kafa kafaya çarpıştı.

Judy Kirby, bir şekilde hayatta kaldı. Ancak üç çocuğuyla birlikte minivandaki dört kişi olmak üzere yedi kişinin canını aldı. Ailesi, beş ay önce en küçük çocuğunu doğurduktan sonra doğum sonrası depresyondan muzdarip olduğunu ve ilişki sorunları yaşadığını belirtti. Judy Kirby, suçları için 215 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4.) Alma May Kepley McAninch

Yedi çocuk sahibi olan Bayan McAninch, çocuklarının beşini öldürmek için bir av tüfeği kullandı. Çocuklarını uykuda öldürdükten sonra da tüfeği kendisine çevirerek intihar etti. Cadılar Bayramı'nı kutlamak için gece dışarıda olan en büyük iki çocuğu, eve geldiklerinde korkunç sahneyi gördüler.

Bay McAninch, cinayet gecesi, işlediği suçtan dolayı kardeşi ile hapse atılmıştı. Serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra, oğullarıyla tekrar bir araya geldi ve ailesinin kaderini öğrendi. O zamanlarda karısının bir süredir düzgün psikolojide olmadığından, böyle şeylerin yaşanabileceğinden korktuğunu iddia etti. Bayan McAninch ve çocukları, Kasım 1937'de mezarlarına defnedildi.

3.) Tracey Shaw

23 Aralık 1994 sabahı Tracey Shaw, "Bebeklerim, bebeklerim!" diye bağırarak alevler içerisinde kalan evine bakıyordu. İçeride dört çocuğu Catria, Jerra, Shawn ve Mary ve iki bebek bakıcısı vardı.

Eski erkek arkadaşı olan Andre Broggins, mahkemede Shaw'ın evini yakmayı düşündüğünü ve bunu anlatırsa çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini ifade etti.

Mahkeme jürisi Shaw'a, altı adet birinci derece cinayet nedeniyle art arda altı ömür boyu hapis cezası verdi. Shaw, hala arkadaşlarına ve ailesine ulaşarak mahkumiyetini bozmaya çalışıyor.

2.) Elizabeth Gregor

Elizabeth Gregor, Haziran 1963'te bir yaz gecesi 10-12-14 yaşlarındaki üç çocuğunu ve 19 aylık ikizlerini tüfeğiyle öldürdü.

Ardından kocası Joseph'i aradı ve çocuklardan birinin hasta olduğunu söyleyerek eve gelmesini söyledi. Kocası eve girerken onu da vurarak öldürdü.

Elizabeth, sinir krizi için doktor bakımı altındaydı ve polis, Gregor'un yazdığı cinayetleri haftalarca planladığını açıklayan mektuplar buldu.

Yaşanan bu olay, Gregor'un yaşadığı küçük kasabaya şok verdi. Komşuları Elizabeth'i iyi bir insan olarak tanımladı ve evde bir şeylerin yanlış olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Ayrıca o sabah onunla telefonda konuşan bir komşusu, sesinin iyi geldiğini ve sıkıntı hissetmediğini söyledi.

1.) Frances Newton

7 Nisan 1987 gecesi Frances Newton, kuzenini ziyaret ederken orada terk edilmiş bir eve silahlı bir spor çantası bıraktı. Daha sonra birlikte Newton'un dairesine gittiler ve kocası Adrian'ın oturma odasında kanepenin arkasında ölü olduğunu ve iki çocuğunun da yataklarında ölü olduklarını keşfettiler. Bu durumda bayan Newton bir şüpheli oldu.

O ve kocası evlilik sorunları yaşıyordu. İkisi de evlilik dışı ilişkilere sahipti ve kocası uyuşturucu bağımlılığı geliştirmişti. Ayrıca yakın zamanda Adrian ve en küçük kızları için hayat sigortası poliçeleri çıkarmıştı ve toplamda 100.000 dolardı. Savcılar, cinayetler için bunun ana sebep olduğunu söyledi.

Frances Newton'un ellerinde ve kıyafetlerinde barut izleri yoktu. Kocasının kardeşi de başından beri bayan Newton'un masumiyetini iddia etti. Ancak bunlar onu kurtarmaya yetmedi ve 14 Eylül 2005'te Frances Newton, Teksas'ta enjeksiyon ile idam edildi.