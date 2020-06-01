Günümüzde kullanılan cerrahi tekniklerinin çoğu son zamanlardaki gelişmeler olsa bile, cerrahlar tarafından eski zamanlardan beri çeşitli tedaviler için ameliyatlar yapılmıştır. İnternet üzerinden de görüleceği üzere cerrahi işlemlerin uzun bir tarihi mevcut. Modern cerrahide de tıp biliminin bir harikası olmakla birlikte organ nakli ve plastik cerrahi gibi işlemler yapılmaktadır.

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Ancak cerrahi alanının hâlâ çoğu insanın bilmediği birçok çözülmemiş gizem ve ilginç gerçeklikleri bulunuyor. Biz de bu yazımızda cerrahide yapılan ameliyatlar hakkında büyüleyici 10 gerçeği inceleyeceğiz.

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Ameliyatlar Hakkında Büyüleyici 10 Gerçek

1) Ameliyat Sırasında İnsanlar Uyanabilir

Ameliyat öncesinde cerrah ile yapacağınız sohbetlerde, bir şey hissetmeyeceğiniz söylenmekle birlikte ameliyat esnasında uyanma olmayacağı dile getirilebilir.

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Genel anestezi oldukça etkili olsa da ABD'de yılda 1000 kişiden 1'inde ameliyat sırasında uyanma görülüyor. Her ne kadar bunlar operasyonun başında ya da sonunda olsa bile arada da işlem sırasında olabiliyor.

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Ameliyat sırasında uyananların yarısında da yaşadığı tecrübeden dolayı, oldukça anlaşılır şekilde, travma sonrası stres bozukluğu veya depresyon vakaları görülmüş.

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2) İnsanlık Tarihinin Çoğunda Anestezisiz Cerrahi Yapıldı

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Düşününce korkutucu gelse de insanlık tarihinin çoğunda ameliyatlar, herhangi bir anestezi olmadan yapıldı. Şifalı bitkiler ya da alkol verilerek yapılan bu ameliyatlar, haliyle de oldukça acı verici oldu.

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Dönemin bazı cerrahları da gülünç bir şekilde "hasta her şeyi hissetmediği takdirde ameliyat gibi olmaz" bahanelerini dile getirdiler. Daha eski bazı doktorlar da "şeytani etki" savını öne sürdüler. Veyahut, aşırı doz nedeniyle ölümler olabileceğinden ve doz ayarı bilinmediğinden yapılmıyordu.

3) Tek Kişide 2 Kalp Ameliyatı

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Bilindiği gibi vücudumuzda bir adet kalp bulunmaktadır. Sağlıklı bir kalp işlevlerini mükemmel olarak yerine getirdiğinde bu sorun olmuyor. Ancak nakil gerektiren ve kendi kalbinin de çıkarılması tehlikeli olacak durumlarda ikinci bir kalp daha takılıyordu.

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2011 yılında ABD'de bir hastaya bu nakil gerçekleştirildi. Nadir ve özel durumlar içeren bazı anlarda yapılan bu kalp naklinin ismi heterotopik kalp naklidir.

Hastanın kalbi çıkarılmadan yeni kalp nakil ediliyor ve 2 kalpli yaşamına devam ediyor. Akciğer basıncı çok yüksek olduğu durumlarda yapılan bu işlem, daha iyi tekniklerin ortaya çıkmasıyla artık yaygın olarak kullanılmasa da gerekirse düşünülebilecek bir cerrahi işlemdir.

4) Plasebo Cerrahisi

Plasebo etkisi ile iyileşme, büyük dereceli olmayan herhangi bir rahatsızlığın tedavi ediliyor hissi verilmesiyle geçmesine verilen addır.

Yapılan araştırmalar, plasebo etkisinin normal günlük rahatsızlıklar olduğu gibi bazı cerrahi durumlarında da etkili olduğunu göstermektedir.

Genelde diz artroskopisi gibi bazı cerrahi işlemlerle etkili olabilmektedir. Ancak tabii ki, kalp yetmezliği gibi gerçek ameliyat gereken durumlarda yapılmamaktadır.

5) Kafa Nakli

Bazı organlar yapılacak organ nakli prosedürü için uygun olmazlar. Bunlardan biri de kafa naklidir. Ancak geliştirilmeye ve üzerinde çalışmalar yapılmaya devam edilen kafa nakli için son zamanlarda büyük adımlar atılmıştı.

İtalyan Profesör Sergio Canavero, kadavralar üzerinde gerçekleştirdiği 18 saat süren kafa naklinde başarılı olduğunu açıklamıştı. 2015 yılında da bir canlıya nakil denemek için hasta aranıyordu ve Rusya vatandaşı Spiridonov, ilk kafa nakli yapılacak hastaydı.

Ancak 3 yıl yapılan hazırlığın ardından hasta ameliyattan vazgeçti. Dünyanın ilk kafa nakli de bu nedenle başka bir zamana ertelenmiş oldu.

6) Doğmamış Bebeğe Ameliyat

Evet, anne karnındaki doğmamış bir bebeğe de ameliyat yapıldı. Oldukça inanılmaz görülen bu ameliyat, İngiltere'de spina bifida (ayrık omurga hastalığı) rahatsızlığından muzdarip bir bebek üzerinde yapıldı.

Bebek tamamen gelişip, doğduktan sonra tedavisi çok daha zor olduğu için anne karnında cerrahi düşünüldü ve annenin karnı açılarak bebeğin omurgasında cerrahi işlem gerçekleştirildi. Bebek, 2019 Nisan ayında hiçbir hastalık olmadan dünyaya geldi.

7) Ameliyatlarda Cerrahi Aletlerinin Unutulma Durumu

Bir ameliyat sırasında cerrahi ekipmanların hastanın vücudu içerisinde unutmanın yaygın olmadığını düşünürsünüz. Ancak durum böyle değil. Cerrahlar, yetenekli ve zeki olarak görülseler de üstelik operasyonlarda birden fazla cerrah bulunsa da bu durumlarla karşılaşılıyor.

Tüm dünyada cerrahiler sıklıkla hastalarının içinde forsepsler, cerrahi maskeler ve iğneler gibi çok çeşitli nesneleri unutabilmekteler.

8) Dişin Göz Olarak Kullanılması

Şu an için insan gözü bilindiği gibi direkt olarak nakil edilememektedir. Ancak gözün bazı kısımlarının nakil edilmesi söz konusudur.

Korkutucu bir bilim-kurgu gibi gelse de osteo-odonto keratoprosthesis olarak bilinen prosedür uygulanmaktadır. Diş içerisinde delik açarak protez lens konuluyor ve göz içerisinde kornea görevi görüyor.

Hasarlı kornea hastalarının görmesini sağlasa da korkutucu görünmektedir. Ayrıca kendi dişi kullanıldığından da vücudun dokuyu reddetmesi gibi sorunlar minimuma düşürülmektedir.

9) Sırtta Çene Geliştirmek

56 yaşında bir Alman adamın çenesi kanser nedeniyle kaybedildikten sonra farklı bir cerrahi işlem yapıldı. Kiel Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen bu sistemle hastanın sırtında çenesini andıran bir titanyum kafes oluşturuldu.

Kemik gelişimi içi kemik iliği, mineraller ve proteinlerle birkaç haftada normal bir çene gibi gelişti ve sonrasında da yüzüne nakledildi. Dişi olmamasına rağmen hastanın çiğneme kabiliyeti hızla gelişti.

10) Anestezi Nasıl İşliyor

Sağlık sektöründeki en önemli tıbbi keşiflerden biri de anestezidir. Anestezi öncesi hastalar bilinçli oluyor ve ağrı kesici olarak biraz morfin kullanılsa da acıya dayanmaya çalışıyorlardı.

Anestezinin nasıl işlediğine dair hâlâ çok az fikrimiz var. Yapay bir koma hali olan anestezi anında beynin mekanizmalarının çalışma durumu bilim adamları için tam bir gizem.

Ameliyatlar Hakkında Farklı Bilgiler

Dünya genelinde yıllık olarak ortalama 234 milyon ameliyat gerçekleşmekle birlikte bunların 63 milyonu travma, 31 milyonu kanser, 10 milyonu obstetrik/jinekolojik nedenlerden yapılmaktadır.

gerçekleşmekle birlikte bunların 63 milyonu travma, 31 milyonu kanser, 10 milyonu obstetrik/jinekolojik nedenlerden yapılmaktadır. Dünya genelinde yılda yaklaşık 1 milyon kişi ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ve sonrasında hayatını kaybetmektedir.

ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ve sonrasında hayatını kaybetmektedir. Cerrahi güvenliğin sağlanması adına hastalıkları önleme ve hasta bakımı için cerrahi bakım standartlaştırılmalıdır.

Tıbbi ve teknik hataların yarısı cerrahi kliniklerde oluşmaktadır.

kliniklerde oluşmaktadır. Dünyada bazı ülkelerde halen 150 kişiden biri genel anestezi durumundayken hayatını kaybetmektedir.

durumundayken hayatını kaybetmektedir. Çok basit gibi görünse de bazı tedbirlerin alınması komplikasyon oranını oldukça fazla düşürmektedir.

Ameliyatlar hakkında dikkat çekici 10 bilgi bu şekilde sıralandı. Cerrahi hakkında veya farklı ilgi çekici, bilgilendirme amaçlı yazılar için yazı dizilerimizi takip edebilirsiniz. Sizin bildiğiniz farklı bilgiler varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşmayı unutmayın.