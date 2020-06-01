Seri katillerin psikolojisi her daim merak konusu olmuştur. Nasıl bir psikoloji içindeler ki böyle kötü, ürkütücü olayları insanlara yaşatıyorlar. Bu konuyla ilgili birçok film, dizi ya da belgesel hazırlanmıştır. Seri katillerin çocukluk dönemi çok önemlidir. Çünkü birçok seri katilin çocukluğunda ortak bazı noktalar dikkat çekmektedir. Biz de, seri katillerin çocukluk dönemlerindeki 10 ortak özelliği inceleyeceğiz.

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Genellikle bebeklik dönemlerinde ya da erken ergenlikte antisosyal davranış geçmişine sahip olan seri katiller, çocukluklarında istismar, psikiyatrik rahatsızlıklar ve nörolojik rahatsızlıklar ile ortaya çıkabilmektedir.

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Seri Katillerin Çocukluk Dönemlerindeki 10 Uyarı

1) Altına İşeme - Yatak Islatma

Psikiyatrist J. Mac Macdonald tarafından yapılan bir araştırmada, 48 psikotik hasta ile psikotik olmayan ancak şiddet eğilimli olan 52 hasta karşılaştırıldı.

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Araştırmaya göre erken çocukluk döneminde ortaya çıkan yatak ıslatma sorunu, seri katillerin ortak özellikleri arasında bulunuyor. Ancak yatak ıslatma çocukluk çağında görülebildiğinden, bu davranış 5 yaşından sonra en az 3 ay boyunca haftada 2 kez şeklinde devam ediyorsa kaygılanılmalıdır.

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Bunları yaşayan çocuklar bilinçsiz ebeveynleri varsa, küçük düşürülebiliyor, alay edilebiliyor. Bu da çocuğun içine kapanık olmasına, öfkesini içinde tutmasına, psikolojisini bozmasına ve ilerleyen yaşlarda kötü olaylara karışabileceği olasılığını arttırmasına sebebiyet veriyor.

Çokça cinayeti ile ürkütücü bir seri katil olan Albert Fish'in 11 yaşına kadar yatağını ıslattığı bilinmektedir. Ayrıca aynı şekilde Amerikalı seri katil Donald Gaskins (Pee Wee) de çocukluğu boyunca ısrarcı bir yatak ıslatıcıydı.

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2) Yangın Çıkarmaya Meyilli

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Ateşle çok oynama, yangın çıkarma isteği ve kundaklama da yaşamın sonraki dönemlerinde şiddet eğilimleriyle ilişkilendirilebilecek bir başka erken davranışsal özelliktir.

Altı cinayetten mahkum olan seri katil Ottis Toole, aynı zamanda gençlik dönemlerinde seri kundakçılık yapmıştır. Ayrıca verdiği ifadelerinde ateşin kendisini tahrik ettiğini itiraf etmiştir.

Sıkıntılı çocukluk dönemi geçiren Toole, genç yaşta istismara maruz kalmış. Alevleri görmekten büyük heyecan duyan katilin bu heyecanı alevlerin büyümesiyle daha da büyüdü. Satanist eğilimler gösteren büyükannesinden de etkilenen katil, çocukluğunun karanlığından bu noktaya gelmiştir.

3) Hayvanlara Zarar Vermek

Seri katillerin çocukluğunda görülen bir diğer ortak özellik de hayvanlara zarar verme güdüsüdür. Ancak bazı küçük çocuklarda köpeğin ya da kedinin kuyruğunu çekmek gibi davranışlar, ilerleyen zamanlarda geçiyorsa sorun teşkil etmemektedir. Görüldüğü takdirde ikaz edilmeli, öncesinde de ailesi tarafından bilinçlendirilmelidir.

Seri katil potansiyelindeki çocuklarda ise hayvanlara, özellikle küçük hayvanlara, zarar vermeler sürekli olmakla birlikte hiçbir pişmanlık duymamalarıdır. Bu tarz davranışlar ileri yaşlarda daha tehlikeli olaylara sebebiyet verebilir.

Annesi, babaannesi ile dedesinin dışında daha birçok kurbanı bulunan ünlü seri katil Edmund Kemper, küçük yaşlarda hayvanlara işkence ediyordu. Yazar Harold Schechter'a göre; "hayvan işkencesi bir aşama değil, bir prova."

Ayrıca Edmund Kemper'ın psikolojisinin işlendiği, birçok katil psikolojileri hakkında bir polisiye dizisi olan Mindhunter yapımını izlemenizi öneririz.

4) Kafa Yaralanması

Bir çalışmaya göre birçok seri katilin çocukluğunda kafa travması geçirdiği ifade edildi. Bu tarz ciddi travmaların erken yaşta olması nedeniyle ilerleyen yaşlarda empati eksikliği görülebileceği belirtildi.

Richard Ramirez, John Wayne Gacy, David Berkowitz, Albert Fish ve Dennis Rader gibi birçok seri katil çocuk yaşlarındayken ciddi kafa travmaları yaşamış kişilerdir.

5) Kontrolsüz Saldırı

Seri katil Ted Bundy, 3 yaşındayken erken bir psikopati örneği gösteriyordu. Bıçaklara ilgi göstermeye başlayan katil, bıçaklarla yatıyordu.

Ergenlikte görülebilecek öfkelenme, saldırganlık hali bu kişilerde ciddi düzeylere çıkmaktadır. Sürekli saldırganlık gibi aşırı antisosyal davranışlar gösterirler.

Seri katil Carroll Cole, bir okul arkadaşını gölde boğarak ilk cinayetini işledi. Kaza olarak bilinen bu cinayet, daha sonra katilin itirafı ile ortaya çıktı.

6) Aşırı Şiddete Tanıklık

Ya kurban olarak ya da gözlemci olarak aşırı şiddete tanık olan çocuklar uzun vadede duyarsızlaşabilirler.

Kriminolog Dr. Adrian Raine, çocukluktaki şiddeti çevreleyen biyolojik ya da sosyal faktörlerin ergenlikte antisosyal davranışa katkıda bulunduğunu açıkladı. The Anatomy of Violence (Şiddetin Anatomisi) adlı kitabında, "Genetik ve çevre, şiddet içeren davranışları teşvik etmek için birlikte çalışıyor." dedi.

Seri katil Richard Ramirez, çocukken Vietnam Savaşı'ndan dönen asker kuzeninin anlattığı Vietnamlı kadınların gördüğü işkence ve sakat kalmalarını dinledi. Ayrıca görsel olarak da fotoğraları gördü ve etkilendi. 13 yaşındayken de kuzeninin eşini öldürmesine tanık oldu.

7) Aile Geçmişindeki Psikolojik Bozukluklar

Otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, klinik depresyon ve şizofren gibi psikiyatrik bozuklukların genetik bağlara sahip olduğuna inanılmaktadır.

En az bir adet bu rahatsızlıklara sahip olan 30.000'den fazla insanla yapılan bir çalışmada, genetik olarak anlamlı bir şekilde ilişki olduğunu buldular.

Seri katil Albert Fish, annesi, iki kardeşi ve amcası olmak üzere ağır akıl hastalığı olan bir aileden geliyor. Aynı şekilde katil Rose West'in annesi hamileyken depresyonla mücadele ettikten sonra Elektrokonvülsif tedavi (Beyine elektrik uyarımı) gördü. Babasına da paranoyak şizofreni teşhisi kondu. Bunlar da onu şiddetli saldırılara eğilimli yaptı.

8) İlişki Bozukluğu ve Röntgencilik

Erken ergenlik döneminde pornografi ile tanışma, önüne gelenle cinsel birliktelik yaşama ve röntgencilik ileri yaşlarda antisosyal kişiliklere sahip olup, şiddet eğilimine teşvik etmektedir.

Seri katil Ted Bundy, şiddet eğilimlerinin pornografinin etkilediğini itiraf etmiştir. Aşırı pornografi ve şiddet içerikli videolar ilerleyen yaşlarda sorun teşkil etmektedir.

9) Hileler ve Duygusuzluk

Çocukları tarafından manipüle edilen ebeveynler, çoğu zaman çocuklarıyla güç mücadelesi içerisine girerler. Çocuğu kontrol etmeye çalıştıkça da bu davranışlar daha çok olabilir.

Oyuncakları bozup kırmak, sürekli yalanlar söylemeler, duygusal şantaj veya şiddetli öfke gibi davranışlar antisosyal bir çocuğun ebeveynlerini kontrol etmek için kullanabileceği taktiklerdir.

Psikolog Robert D. Hare, kurnaz ve manipülatif davranışların psikopati belirtilerinden biri olduğunu belirtmiştir. Çocuk yaramazlıktan sonra suçlu görünmüyor, verilen ceza davranışını değiştirmiyor, bencil, paylaşıma yanaşmıyor, sinsice yaklaşıyor ve sık yalan söylüyor gibi davranışlar gösteren çocuklarda, bu özelliklerin fazla görülmesine oranla ileri yaşamlarında önemli davranış problemleri geliştirildiği görülmüştür.

10) Hayallere Bağlı Yaşam

Çocuğun kurgusal dünya oluşturup orada sıkışık kalması tehlikeli bir durumdur. Sürekli hayallerde yaşamak, kötü düşüncelerini hayalinde gerçekleştirme düşünceleri gerçeklikten koparır ve psikolojik sorulara neden olur.

Seri katil Edmund Kemper, kurbanını öldürmeden önce öldürmek için gittiğini, öncesinde kafasında hayal edip işi bitirdiğini söylemiştir. Hayal gücü çok güçlüydü ve bunu kötü anlamda kullanıyordu.

Seri katillerin çoğu gerçekleştireceği cinayeti akıllarında çok geniş çaplı hayal etmektedirler ve bu da çocukluklarından gelen olumsuz hayal kurmaları sebebiyledir.

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