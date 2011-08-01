6 Adımda Gözler için Hint Yağının Faydaları Nelerdir?

Uzun bir geçmişe sahip olan Hint yağı, eski Mısır'da lambaları yakmak için yaygın olarak kullanılmış ve daha sonra İran ve Çin'de ilaç olarak kabul edilmiştir. Hint yağının faydaları gözler için de oldukça fazladır. Hint yağı, kaş kirpik uzatmak isteyenler için de sıklıkla başvurulan yöntemlerden biridir. Göz damlası için kullanılacağının öncesinde göz doktoruna gidilmeli, talimatları uygulanmalıdır. Ayrıca bu yöntem doktora bildirilmelidir.

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Herodot, bu yağın Mısırlılar tarafından da merhem olarak kullanıldığını yazmıştır. 17. yüzyılda Hint yağının Amerika ve Avrupa'ya doğru yayılması gerçekleşmiş, ayrıca uzun yıllar boyunca Hint yağının ünü, doğal ilaçların dünyasında belirgin şekilde büyümüştür.

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Hint yağının faydaları oldukça fazladır. Biz bu yazımızda vücudumuzun en hassas organı olan gözler için olan bazı faydalarından bahsedeceğiz.

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Gözler için Hint Yağının Faydaları Nelerdir?

Hint yağı, yağ asidi bakımından zengindir ve bunların %90'ı risinoleik asittir. Cildin yanı sıra gözler için de oldukça faydalıdır. Hint yağını diğer bitkisel yağlardan ayıran bir özelliği de deriye derinden nüfuz etmesi ve yüzdeki mevcut yağda sıkışmış yabancı maddeleri çözmesidir.

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Bu nedenle Hint yağı, olabilecek her göz problemine göre uyarlanabilen temizleyici, anti-bakteriyel, anti-inlamatuar ve besleyici özelliklere sahiptir. Gözler için Hint yağının faydaları şunlardır;

1.) Kuru Gözlere

Hint yağı, kuru gözler için en iyi doğal tedavilerden biridir. Hint yağı, göz damlası olarak kullanıldığında gözlerinizin her zaman nemli kalmasını sağlar. Kuru gözlerde oluşan sorunlara karşı güvenli ve doğal bir çare olarak kullanılmaktadır.

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Nasıl Uygulanır?

Her göze düzgün bir şekilde birer damla vermek için temiz bir damlalık kullanın.

%100 doğal Hint yağı olduğundan emin olun.

Hızla iyileştirmek istiyorsanız uygulamayı günde iki veya üç defa tekrarlayın.

Bu uygulamayı yatmadan hemen önce uygulamayı unutmayın.

2.) Katarakt Tedavisi

Hint yağının faydaları arasında erken katarakt çözülmesi için etkili bir çare olduğu da yer almaktadır. Uzmanlar, yatmadan önce her göz için bir damlayı önerebilirler. Bunun için kendi göz doktorunuza da danışabilirsiniz. Bir süreliğine görüşü bozduğu için gece kullanmak önerilir. Erken katarakt tedavisinde iyiye gidildiğini anlamak için yaklaşık 2 - 6 ay sürebilir.

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Nasıl Uygulanır?

Temiz bir damlalık kullanın ve her gece yatmadan önce birer damla damlatın.

3.) Göz Çevresinde İltihap ve Tahriş

Göz kapaklarının çevresindeki iltihap ve tahriş durumu söz konusuysa Hint yağı ile tedavi uygulanabilir. Ayrıca gözlerinizdeki yanma hissi, şişme ve kızarıklığı da azaltmada yardımcı olur.

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Nasıl Uygulanır?

Bunun için parmağınıza Hint yağı uyguladıktan sonra bunu göz kapaklarınızın etrafına yayabilirsiniz.

İltihaplı ve kırmızı görünen bölgelere uyguladığınızdan emin olun.

4.) Göz Çevresi Koyuluğu ve Kırışıklıklar

Yaş ilerledikçe oluşan göz çevresindeki koyu halkalar, stres, uyku yoksunluğu ve dengesiz beslenme kaynaklı da olabilir. Göz çevresinde Hint yağı ile masaj yaparak, cildinizi yumuşak ve pürüzsüz yapabilir, ayrıca göz çevresi koyuluğu ve kırışıklıkların önlenmesinde yardımcı olabilirsiniz.

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Hint yağının masaj yardımıyla uygulanması kan dolaşımını artıracak ve bu da size kusursuz bir cilt sunacaktır.

Nasıl Uygulanır?

Tek başına Hint yağı uygulanabilir ya da içindeki asidin güçlü etkisini dengelemek için diğer bileşenlerle birlikte kullanabilirsiniz.

Örneğin Hint yağı ve krem, Hindistan cevizi yağı, süt veya badem yağı karışımı özellikle hassas ciltler için uygundur. Karışımların uygulanması, uzun süre kullanmaya karar vermeden önce cildinizin Hint yağına nasıl tepki verdiğini dikkatle gözlemlemek için kullanışlıdır.

Göz çevresindeki yaşlanma belirtilerinin düşmanı olan Hint yağını masaj yaparak kullanabilir, 5 - 20 dakika beklettikten sonra suyla temizleyebilirsiniz.

5.) Kaş ve Kirpik Uzatmak

Uzun kirpiklere sahip olmak her kadının arzuladığı bir şeydir. Ancak herkes, doğduğu zaman uzun ve kalın kirpiklere sahip olacak kadar şanslı değildir. Bunlara ek olarak, kirpikler zaman zaman düşer veya kıvranma yeteneğini kaybeder. Bu gibi durumlarda kirpik uzamasına ve kalınlaştırmasına fayda sağladığı için Hint yağına başvurabilirsiniz.

"Hint yağı kirpik uzatır mı?" sorusunu soruyorsanız, evet uzatır cevabını verebiliriz. Kaş - kirpik uzatma yolları içerisinden biri de Hint yağıdır. Kirpik ve kaşa uygulanan Hint yağı, uzatmanın yanı sıra içe çekilmiş ya da ters çevrilmiş kirpiklerinizi etkili bir şekilde yönetmek ve gözlerinizdeki veya etrafındaki rahatsızlıktan kurtulmak için iyi gelecektir.

Nasıl Uygulanır?

Öncelikle yüzünüzü temizlemelisiniz ve özellikle göz bölgelerindeki tüm makyaj izlerini dikkatli bir şekilde kaldırmalısınız.

Ardından temiz bir göz farı fırçası yardımıyla Hint yağını kirpiklerinize sürebilirsiniz.

İstediğiniz sonuca ulaşana kadar düzenli aralıklarla gözlere yağ tedavisi uygulamanız tavsiye edilir. Sabahları pamuk ve göz makyajı giderici ile yağı temizleyebilirsiniz.

6.) Göz Enfeksiyonlarını Önler

Bunların dışında Hint yağı, bakterilere karşı kullanılabilir. Konjonktivit gibi bakteriyel göz enfeksiyonlarında Hint yağı göz damlalarını doğal bir çözüm olarak kullanabilirsiniz. İlaçlı göz damlaları yerine göz doktorunuza da danışarak bu yağı deneyebilirsiniz.

Nasıl Uygulanır?

Göz enfeksiyonları için kullanıldığından organik ve yüksek kalitede preslenmiş Hint yağı kullanın.

Temiz damlalık ile uyguladığınızdan emin olun.

Hint Yağı Uygulamadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gözler çok hassas olduğundan göz yorgunluğunu gidermek için yüksek kaliteli Hint yağı seçmeniz gerekir.

Ayrıca gözlerinize uyguladığınızda her zaman soğutulmuş Hint yağı kullandığınızdan emin olun.

Hint yağının faydaları konusunda bilgi edindikten sonra bu yağın yararlarını gözleriniz için kullanabilirsiniz. Peki, siz hiç Hint yağı kullandınız mı? Deneyimlerinizi ya da farklı bilgileriniz varsa, bize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz.

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