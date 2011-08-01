Tembellikten Kurtulmak için Etkili Yöntemler

Tembellik, insanların genellikle yapmak isteyip de yapamadığı ya da sevmediği işler konusunda gösterdikleri bir tutum olarak değerlendirilebilir. Ancak yapmamız gerekenler konusunda da tembel davranmak, bizim hayat konusunda geride kalmamızı sağlayabileceği gibi, ruh hâlimizi de olumsuz yönde etkileyebilecektir. Tembellikten kurtulmak için ise birtakım öneriler de yok değil. En azından yapmak isteyip de istemsizce tembellik yapıyorsanız, bu durumun da çaresi var diyebiliriz. Teknobeyin olarak tembellikten kurtulmanın yolları üzerine bir content hazırlamak istiyoruz. Bu yönde sıkıntı çekenler için de faydalı olmasını temenni ederek, dilerseniz hemen ilgili önerilere göz atıyor olacağız.

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Tembellikten Kurtulmanın Yolları Nelerdir?

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Ana Sorunu Bulmaya Çalışın

İnsanların birçoğu aslında gerçekten tembel değildir. Yalnızca bazı sorunların olduğunun farkında olmadığı için, isteksiz davranır birçok iş konusunda. Yani sizi tembellik durumuna iten sorunun ana kaynağını bulmaya çalışmalısınız. Böylelikle, ana sorunu bulduktan sonra, işlerinizi zamanında yapacak azmi ve isteği de kendinizde yeniden bulabileceksiniz.

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Düzenli Olmaya Dikkat Edin

Çalıştığınız masanızın bile karmaşa içinde olması, zihninizi yorabilir. Elbette, bazı insanlar karışıklıktan etkilenmez. Ancak sizin motivasyonunuzu bu gibi görsel durumlar etkiliyor olabilir. Bu yüzden, çalışma masanızın daha düzenli olmasını sağlayarak, yapmanız gereken işleri daha hevesle yapmaya çalışmanıza yardımcı olabilirsiniz.

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Çok Uyumaya Son Verin

Soğuk bir günde yataktan çıkmamak ve yeni rüyalara dalmak keyifli olabilir. Ancak bu durum da insanı, uzun vadede tembelliğe itecektir. Tembellikten kurtulmak için ise, yataktan çıkmanız gerekiyor. Hatta çalar saatinizi yatağınızdan daha uzak bir yere koyarak, onu susturma çabanızı da engelleyebilirsiniz. Böylelikle, daha erken kalkarak, hemen olmasa bile, daha zinde çalışabilmeniz mümkün olacaktır.

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Küçük Hedefler ile Başlayın

İnsanlar hayâl kurmayı sever ve bu elbette mükemmel bir şeydir. Ancak ulaşılabilir hedefler belirlemeniz, ilk başta daha iyi olacaktır. Ayrıca bu hedeflerinizi gerçekleştirir iken, disiplininizi korumak için, yatağınızı toplamak, çamaşırları kirliye atmak veya rutin işleri tamamlamak gibi aktiviteleri de düzenli yapmanız, disiplin bazında size fayda sağlayacaktır.

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Çok Düşünmeden Harekete Geçin

Yapmanız gereken her ne ise, üzerine mükemmeliyetçi bir yaklaşım ile düşünmek yerine, direkt harekete geçmek mantıklı olacaktır. Bu şekilde, yolu bile yarılamış olacaksınız. Hiçbir şey bir anda mükemmel olamaz, onun için başlamanız gerekecektir. Bu yüzden, işlerinizi yapmanız gereken zamanda, çok da detayları düşünmeden yapmaya başlarsanız, zaten zamanla bunu düzene oturtabileceksiniz. Emin olun, şimdi yapmanız gereken her ne ise, yarına ertelemeye devam ettikçe, bu döngü içinden çıkılmaz bir hâle gelecek. Bu yüzden çok düşünmeden, harekete geçmeye çalışmalısınız.

Tembellikten kurtulmak için sizlerle birtakım öneriler paylaştığımız bu içeriğimizde, tembelliğin aslında bazı nedenlere dayandığını görmüş olduk. Sizin tembellikten kurtulma yolları üzerine deneyimlediğiniz spesifik önerileriniz var ise, lütfen aşağıdaki yorum bölümünden bizimle de paylaşın.

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