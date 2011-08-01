Üretkenliğin Önündeki 4 Büyük Engel Nedir?

Üretkenliğin önündeki engeller, günümüzde daha da artmaya başladı. Artık gün içerisinde yaptığımız işlere baktığımızda, neredeyse sürekli verimsiz olduğunu düşündüğümüz oluyor. Yani sosyal medyada gezmek, YouTube videoları izlemek v.b. aktiviteler üretkenliği azaltabilir. Ancak sebepler bunlar ile sınırlı değil elbette. Teknobeyin olarak bu içeriğimizde, üretkenliğin önündeki 4 büyük engelden bahsediyor olacağız. Üretkenliği artırmak için ise, aşağıdaki maddeleri göz önünde bulundurabilir, alışkanlıklarınızı bu doğrultuda şekillendirebilirsiniz.

AYRICA: Hayır Demek için Ne Yapmalı? Hayır Demenin Yolları

Üretkenliğe Etki Eden Faktörler Nelerdir?

1. Hayır Diyememek: Özellikle iş hayatınızda gelen taleplere hiçbir şekilde hayır diyemiyor iseniz, bu durum sizin üretkenliğinizi azaltabilir. Çünkü sizin de yetiştirmeniz gereken işleriniz, yapmanız gereken aktiviteler olsa da, gelen talepleri yerine getirmek mevcut enerjinizi yok edebilir. Bu yüzden, kolay olmasa bile, gerekli görmediğiniz konulardaki taleplere kibâr bir şekilde hayır demeyi bilmelisiniz.

2. Aralıksız Çalışmak: Her ne kadar çok motive olsanız bile, aralıksız çalışmak mevcut üretkenliğinizi sekteye uğratabilir. Çünkü her insanın belirli bir dikkat, konsantrasyon süresi bulunur. Bu süre ardından dikkat dağılır ve aklınıza farklı konular gelebilir. Bu yüzden zaman zaman, arkadaşlarınız ile muhabbet ederek veya kişisel aktiviteler ile kafanızı boşaltmayı düşünebilirsiniz. Bu şekilde işe döndüğünüzde, daha odaklı ve daha verimli bir şekilde aksiyon almaya devam edebileceksiniz.

3. Kendine Önem Vermemek: İşkolik insanlar, kendilerine pek de vakit ayırmaz. Ancak bu durum uzun vadede, mental sağlık sorunlarını doğurabilir. Günde yarım saat bile spor yapmak veya koşu yapmak sizi mutlu hissettirebilir ve üretkenliğinizi de artırabilir. Bu yüzden, kendinize önem vermeyi unutmamalısınız.

4. Mükemmeliyetçi Olmak: Birçok insan mükemmeliyetçi yapısından ötürü, bir işi yapmaya başlayamıyor. Bu durumda ise elbette, rakipleriniz sizden daha fazla yol almakta olup, siz ise onların çok fazla gerisinde kalıyor olmaktasınız. Bu yüzden, mükemmeli aramak yerine, hemen başlamak her zaman önemlidir. Yolun başlangıcı mükemmel olmasa bile, ilerledikçe o yolu mükemmel bir hâle getirme fırsatınız hâlâ olacaktır. Hiçbir şeyin başlangıçta mükemmel olmadığını da hatırlamalısınız.

Üretkenliğin önündeki engeller konulu bu içeriğimizde sizlerle, dört adet büyük engeli paylaştık. Sizin de daha üretken olmak için spesifik öneri, tecrübe veya fikirleriniz var ise, aşağıdaki yorum bölümü ile paylaşmayı düşünebilirsiniz.