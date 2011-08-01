İşinizi İyi Yaptığınızın Göstergesi Olan Kriterler

Günümüzde iş hayatı oldukça stresli bir ekosistem hâline geldi. Dolayısı ile bu denli fazla miktarda insanın bulunduğu bir topluluk içerisinde, başarılı olmak da bir o kadar zor olsa gerek. Ancak imkânsız mı? Elbette, hayır.

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Peki siz, o kadar çokçalışmanıza ve her gün efor sarf etmenize rağmen, işinizi iyi yaptığınız konusunda takdir alıyor musunuz? Veya şöyle soralım, işinizi iyi yaptığınızı nasıl anlarsınız? Bunun için dilerseniz birtakım kriterleri inceliyor olacağız. Böylelikle işinizde başarılı olup olmadığınız kanısına az çok bu şekilde varabileceğinizi umuyoruz.

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İşinizde Başarılı Olup Olmadığınızı Öğrenin!

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1) Sürekli Değerlendirmelerle Karşılaşıyorsunuz

İşinizi iyi yaptığınız en önemli kriterlerden bir tanesi, sık sık karşı taraftan değerlendirmeler almanızdır. Yani işiniz ile ilgili yapıcı eleştiriler, övgü dolu sözler alıyor musunuz? Sürekli olarak geri bildirim alıyor iseniz, bu durum sizin başarılı bir çalışan olduğunuzu gösteriyor. Bildiğiniz gibi işini iyi yapmayan insanlar kolay kolay değerlendirilmezler. Ancak siz eğer ki işiniz ile ilgili sık sık değerlendirme alıyorsanız, artık emin olabilirsiniz, siz işinizi iyi yapıyorsunuz.

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2) İşinizden Ötürü Kıvanç Duyuyorsunuz

Evet, bu da önemli bir madde. Eğer ki siz işinizden memnunsanız, bu işinizi iyi yaptığınızın bir göstergesi olsa gerek. Başkalarına işinizi anlatırken, bahsederken çok mutlu mu oluyorsunuz? Yani büyük bir özgüven ve istekle işinizden bahsediyorsanız, bu sizin işinizi iyi yaptığınızı göstermektedir. Başkalarının bu yönde ne dediğine, olumsuz olan bildirimlere aldırmayın gitsin!

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3) Patron ile Aranızda Sorun Olmuyor

Eğer işinizi iyi yapıyorsanız, patronunuz ile bir sorun yaşamanız zaten mümkün değil. Zira buna ihtiyacınız yok zaten. İşini iyi yapmayan insanlar, sık sık müdürleri ile sorunlar yaşar veya tartışmalar içerisine girebilirler. Ancak siz bu zamana kadar patronunuz ile sorun yaşamadıysanız, bu sizin ne denli işlerinizi iyi bir şekilde yaptığınızın göstergesi olabilecek bir nitelik taşımaktadır.

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4) Fikirlerinizi Soran İnsanlar Var

Yani herhangi bir konuda "sen bundan anlarsın, sen bunu iyi bilirsin," gibi sözlerle düşüncelerinize başvuruluyor ise, siz işinizi kesinlikle başarılı bir şekilde yapıyorsunuz demektir. Çünkü hiç kimse boş gezen veya işini yapmayan bir insanın fikirlerini dikkat ile dinlemez. Eğer sizin sözleriniz dikkatle dinleniyor ve size zaman zaman danışılıyor ise, siz işini iyi yapan bir insansınız.

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5) Sizden Yardım Bekleyen İnsanlar Oluyor

Siz çok düzenli çalıştığınız ve işlerinizi yoluna koymak için efor sarf ettiğiniz için, insanlar sizlerden yardım bekliyor olabilir. Bu sizin ne denli disiplinli ve çalışkan bir imaj yarattığınızın bir göstergesidir. Dolayısı ile eğer böyle bildirimler alıyorsanız, işinizi iyi yaptığınızdan kuşkunuz olmamalıdır.

Sonuç olarak, insanların ne dedikleri çok önemli olmasa da, önemli olduğu zamanlar olabilir. Bu yüzden yukarıdaki maddelerle karşılaşıyor iseniz, kendinizi işini iyi yapan bir insan olarak görebilirsiniz. Aksini kim söylerse söylesin, önemli olan sizin ne hissettiğinizdir. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın.

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