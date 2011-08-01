Gözün Kısımları Nelerdir ve Görme Olayı Nasıl Olur?

Beş temel duyu organımızdan biri olan göz, oldukça kompleks bir yapıdadır. Gözümüze gelen ışık ışınlarının izlediği yol ile birlikte "görme olayı nasıl gerçekleşir?" soruları aklımıza gelebilir. Ayrıca gözümüze gelen ışıklar nerede toplanıyor? Kör nokta nedir? Bu sorulara cevap verebilmek için gözün kısımları ve görme olayı madde madde incelenmesi gerekir. Bu yazımızda da bu soruların cevaplarını vermeye çalışacağız.

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Gözün Katmanları (Kısımları) Nelerdir?

Gözümüz yapısal ve işlevsel özellikleri bakımından üç kısımda incelenebilir. Bunlar; sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabakadır. Görme olayının gerçekleşme sırası net bir şekilde anlaşılması için bu katmanlar iyi bilinmelidir.

1.) Gözün Katmanları - Sert Tabaka

Gözümüzün beyaz renkli kısmını da kapsayan en dıştaki tabakadır.

Gözün iç kısımlarını korumakla birlikte ışığın göze girişini sağlar.

Göze gelen ışınların kırılmaya uğradığı saydam tabaka (kornea) sert tabakanın ön kısmında bulunur.

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2.) Gözün Katmanları - Damar Tabaka

Adından da anlaşıldığı gibi kan damarlarının yoğun olduğu kısımdır.

Bu tabaka, gözün ön kısmında iris adı verilen yapıyı oluşturur.

İris, gözümüzün renkli kısmıdır ve göz bebeği çukurunun büyüyüp küçülmesini sağlar.

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3.) Gözün Katmanları - Ağ Tabaka

Işığı algılayan ve görüntü bilgilerini oluşturan özel hücreler ( duyu almaçları ) bu tabakada bulunur.

) bu tabakada bulunur. Sinir hücreleri bakımından yoğundur.

Görüntünün ilk oluştuğu “sarı benek” noktası ağ tabaka üzerindedir.

Görme sinirlerinin bir araya gelerek göz yuvarlağından çıktığı "kör nokta" burada bulunur. (Kör noktaya düşen ışınlar görülemediği için bu ismi almıştır.)

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Görme Olayı Nasıl Olur?

Görme olayı nasıl gerçekleşir? sorusuna karşılık kısaca cevap vermek gerekirse, görme olayının gerçekleşme sırası şu şekildedir;

Cisimlerden yansıyan ışınlar, saydam tabaka (kornea) kısmından kırılarak gözümüzün iç kısmına yönelir.

kısmından kırılarak gözümüzün iç kısmına yönelir. Kırılan ışınlar gözbebeği çukurundan geçer. (Gözbebeğinin büyüklüğünü ayarlayarak içeri giren ışık miktarını düzenleyen, iris kısmıdır.)

Gözbebeğinin hemen arkasındaki göz merceğine gelen ışınlar burada tekrar kırılarak sarı benek noktasında toplanır.

noktasında toplanır. Sarı benekte cismin ters görüntüsü oluşur.

oluşur. Görüntüyü algılayan duyu almaçları, özel kodlara dönüştürerek sinir hücrelerine iletir ve görüntü bilgisi beynin duyu merkezine ulaşır.

Beynin ilgili bölümünde bu bilgiler değerlendirilip düzeltilerek görüntü düz ve gerçek şekliyle algılanmış olur.

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Görme Olayı Nasıl Gerçekleşir - Video

Görme olayı maddeler halinde bu şekilde açıklanmaktadır. "Görme olayı nasıl gerçekleşir?" konusunda merak ettiklerinizi bu yazımız ile bulduğunuzu düşünüyoruz. Sormak istediklerinizi aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz.

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