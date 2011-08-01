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e-Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama (Alma) Nasıl Yapılır? (MEB - Lise)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:20 - Tarih: 06 Ocak 2022 - Yorum: 0

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e-DevletLiseye gidiyorsanız ve öğrenci belgesine ihtiyacınız varsa, okulunuza gidip almak yerine e-Devlet üzerinden basit birkaç adım ile alabilirsiniz. e-Devlet'te Milli Eğitim Bakanlığı Kurumu üzerinden lise öğrenci belgesi almak için aşağıdaki işlemleri uygulamanız yeterlidir. 15 yaş ve üzeri e-Devlet sistemine giriş yapılabildiği gibi kaydınız yoksa, veliniz de sizin için öğrenci belgesini aynı adımlarla alabilir. e-Devlet lise öğrenci belgesi sorgulama hizmeti için uygulanacak adımlara geçelim...

AYRICA: e-Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır? (Üniversite)

e-Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama (Alma) Nasıl Yapılır? (MEB - Lise)

  • Öncelikle kullanıcı bilgilerinizle e-Devlet sistemine giriş yapınız.
  • Ardından arama bölümüne "öğrencilik belgesi sorgulama" yazdığınızda çıkan "Öğrencilik Belgesi Sorgulama (Milli Eğitim Bakanlığı)" bağlantısına tıklayın.

AYRICA: e-Devlet Transkript Belgesi Alma (Sorgulama) Nasıl Yapılır?

e-Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama (Alma) Nasıl Yapılır? (MEB - Lise) - 2

AYRICA: e-Devlet ile Üzerinize Kayıtlı Olan Telefon Hatlarını Sorgulayın!

  • Sonraki sayfada "Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum." kutucuğunu onaylayıp, "Sorgula" butonuna tıklayın.

AYRICA: Akıllı Telefonunuz Kaçak mı Kayıtlı mı? Hemen Öğrenin!

e-Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama (Alma) Nasıl Yapılır? (MEB - Lise) - 2
  • Karşınıza gelen sayfada öğrenci ya da veliler de velisi olduğu öğrenciler için bilgileri görecektir. Öğrenci belgesi alınacak öğrencinin karşısındaki "Barkodlu Belge" butonuna tıklayın.
e-Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama (Alma) Nasıl Yapılır? (MEB - Lise) - 3

AYRICA: e-Devlet T.C. Kimlik Kısıtlaması Nasıl Yapılır? Adınıza Şirket Kurulamasın!

  • Karşınıza çıkan sayfada öğrenci belgeniz hazır olacaktır. İndirme butonunu kullanarak indirebilirsiniz.
e-Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama (Alma) Nasıl Yapılır? (MEB - Lise) - 4

e-Devlet MEB öğrenci belgesi sorgulama işlemi bu kadar basit. Bu adımları uygulayarak, lise için öğrenci belgesi alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

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