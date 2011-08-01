Liseye gidiyorsanız ve öğrenci belgesine ihtiyacınız varsa, okulunuza gidip almak yerine e-Devlet üzerinden basit birkaç adım ile alabilirsiniz. e-Devlet'te Milli Eğitim Bakanlığı Kurumu üzerinden lise öğrenci belgesi almak için aşağıdaki işlemleri uygulamanız yeterlidir. 15 yaş ve üzeri e-Devlet sistemine giriş yapılabildiği gibi kaydınız yoksa, veliniz de sizin için öğrenci belgesini aynı adımlarla alabilir. e-Devlet lise öğrenci belgesi sorgulama hizmeti için uygulanacak adımlara geçelim...
AYRICA: e-Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır? (Üniversite)
e-Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama (Alma) Nasıl Yapılır? (MEB - Lise)
- Öncelikle kullanıcı bilgilerinizle e-Devlet sistemine giriş yapınız.
- Ardından arama bölümüne "öğrencilik belgesi sorgulama" yazdığınızda çıkan "Öğrencilik Belgesi Sorgulama (Milli Eğitim Bakanlığı)" bağlantısına tıklayın.
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AYRICA: e-Devlet ile Üzerinize Kayıtlı Olan Telefon Hatlarını Sorgulayın!
- Sonraki sayfada "Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum." kutucuğunu onaylayıp, "Sorgula" butonuna tıklayın.
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- Karşınıza gelen sayfada öğrenci ya da veliler de velisi olduğu öğrenciler için bilgileri görecektir. Öğrenci belgesi alınacak öğrencinin karşısındaki "Barkodlu Belge" butonuna tıklayın.
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- Karşınıza çıkan sayfada öğrenci belgeniz hazır olacaktır. İndirme butonunu kullanarak indirebilirsiniz.
e-Devlet MEB öğrenci belgesi sorgulama işlemi bu kadar basit. Bu adımları uygulayarak, lise için öğrenci belgesi alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.
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