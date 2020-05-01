Evet, uyurken para kazanmak başlıklı yazımda sizler için uyuyarak da para kazanmanın mümkün olduğu yönünde birtakım bilgiler vermiştim. Emin olun, uyuyarak para kazanmak mümkün. Ancak özellikle bir web sitesi oluşturarak para kazanmak bu yönde tercih edilebilir bir öneri olacaktır. Çünkü tutan, sevilen ve fark edilen bir web sitesi demek, sizin uyurken de para kazanmanıza (olasılıkla) olanak sağlayacaktır.

AYRICA: Hangi Blog Servisi? WordPress mi? Blogger mı? Tumblr mı?

Bundan önce, başarılı bir web sitesi oluşturmak için önemli kıstaslara da dikkat etmek gerekiyor.

Başarılı Bir Web Sitesi Oluşturma Rehberi

AYRICA: Teknobeyin'den Teknoloji Sitesi Açmak İsteyenlere Tavsiyeler!

Yani herkes başarılı bir web sitesi yaratmak ister, ancak bu mümkün olmaz. Yapılması gereken ise, başarılı bir web sitesi oluşturmak için dikkat edilmesi gerekenler listesine göz atmanız olacaktır. Biz de Teknobeyin.com olarak bu konuya fokuslanmak istiyoruz. Çünkü sizin daha çok para kazanmanızı istiyoruz. Çünkü sizin başarılı ve örnek gösterilen bir web sitesine sahip olmanızı yürekten istiyoruz. Neden mi? Neden olmasın ki...

AYRICA: Blog Yazarak Para Kazanılır mı? Evet, Kazanılır!

Başarılı Web Sitesi Oluşturmanın Yolları

Sağlam bir tasarım ile yola çıkın: Bugün bakıldığında artık herkes Flash içerikli, süslü siteleri pek sevmiyor. Dolayısı ile artık insanlar minimal tasarımları tercih ediyor. Çünkü daha hızlı ve daha stabil bir görünüm sunuyor bu tasarımlar.

AYRICA: Blog Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Eğer siz de başarılı bir web sitesi sahibi olmak istiyorsanız, web sitenizin tasarımına dikkat edin. Çünkü bu tasarım, sizin markanızın en önemli göstergesi olacaktır. Bu yüzden renklerin insanlar üzerindeki etkileri ve benzeri birçok sosyolojik konuyu da düşünmelisiniz. Artık geçmişteki renkli, rengârenk siteler pek tutulmuyor. İnsanlar neden Google'ı seviyor dersiniz? Bunun bir sebebi de, çok sade olması. Emin olun. Bu yüzden siz de tasarımınızı bu kıstasları düşünerek hazırlamaya özen göstermelisiniz.

AYRICA: Başarılı Blog Yazarı Olmanın Sırları!

İçerik kraldır, bunu unutmayın: Tasarımınız ne kadar süper, harika veya harikulade olsa da, içeriksiz bu pek bir şey ifade etmeyecektir. Bu yüzden sitenizi düzenli olarak güncellemeye özen göstermelisiniz. Bunun için de özgün içerikler kaleme almalısınız.

AYRICA: Düzenli (Güncel) ve Özgün İçeriğin Önemi

Hiçbir şekilde copy / paste yapmayın. Çünkü bu sizin için prestij kaybı olacaktır. Bu yüzden elinizden geleni yapın ve gerekirse bir editör ekibi kurarak, içeriklerinizin orijinal ve/veya özgün olmasına dikkat edin. Çünkü içerikleriniz sayesinde daha çok ziyaretçiye ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak, Google'da görünülürlük oranınızın artması için de sağlam içeriklerinizin olması gerektiğinin farkında olmalısınız. İçerik kaleme alırken dikkat etmeniz gereken birtakım kıstaslar da yok değil. Bunlar nelerdir?

AYRICA: Veri Yedeklemenin 3 Madde ile Önemi

İçerik kaleme alırken, içeriğinizin başlığına dikkat edin. İlgi çekici, tıklama isteği uyandıran ve insanlara fayda sağlayacak konularda içerik kaleme alın. Eğer bir ürün satıyorsanız, bu ürün hakkında çok güzel ve detaylı bilgi (enformasyon) aktarımı sağlayın. İnsanlar, merak ettiği soruların cevaplarını okumak için can atar. Bu yüzden siz de insanların ilgisini çekebilecek seviyede yazı başlıklar kullanmaya özen gösterin.

AYRICA: Kreatif Blog Başlığı Oluşturmanın 5 Kesin Yolu

İçeriğinizi hazırlarken, dikkat çekiciliği artırmak adına görseller kullanmayı unutmayın. Bir içeriğin okunmasını sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi de, güzel görsellere sahip olmasıdır. Bu yüzden gerek stok fotoğraflar satın alabileceğiniz gibi, Google Görseller'i kullanarak da telifsiz olan resimleri kullanabilirsiniz. Ancak ne olursa olsun, bu görsellerin dikkat çekici olması için elinizden geleni yapmalısınız. Örneğin, efektler ekleyebilir, üzerine yazı yazabilir veya görseli tamamen Photoshop kullanarak baştan yaratabilirsiniz.

AYRICA: Blog Konusu Ne Olabilir? Örnekler ve Öneriler

Bu konu çok önemli. İçeriği direkt yazmayın. Yani temel SEO kurallarını göz önünde bulundurarak kaleme almalısınız. Bu ne anlama geliyor? Bu, şu anlama geliyor: içeriklerinizi kaleme alırken, aramaların olduğu keywordleri kullanmaya özen gösterin. Böylelikle Google'dan da ziyaretçi akışı söz konusu olacaktır. Öylesine içerikler oluşturmak yerine, belirli bir plân çerçevesinde hareket edin ve temel SEO kurallarına uyarak (doğru anahtar kelime seçimleri gibi) içeriklerinizi kaleme almalısınız.

AYRICA: Blog Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Hızlı olun, sitenizi çok hızlandırın: İnsanlar artık beklemek istemiyor. Yani sitenizin çok hızlı olması gerekiyor. Örneğin, teknobeyin.com adresi neredeyse 1 saniyede açılıyor ve bu gerçekten güzel bir rakam. Nedeni ise şu, site hızı hem Google açısından önemli, hem de ziyaretçileriniz açısından. Çünkü insanlar bilgiye aç ve hemen ulaşmak istiyor.

Bu yüzden sitenizin çok hızlı olması için gerekli optimizasyonları yapmaya özen gösterin. Gerekirse görsellerin boyutlarını küçültün ve sitenizdeki statik görselleri de birleştirin. Bilginiz var ise, Gzip sıkıştırma gibi altyapı temelli aksiyonlar alarak, sitenizin hızını katlayabilirsiniz.

Sitenizin doğru çalıştığından emin olun: Bazı web sitelerinde görüyor olmalısınız. Çalışmayan butonlar, URL'si eksik başlıklar v.b. bunlar gerçekten berbat durumlardandır. Çünkü insanlar düzeltmeniz için sizi uyarmak ile asla uğraşmaz.

Dolayısı ile sizin, sitenizin doğru ve stabil çalıştığından emin olmanız gerekmektedir. Bu yüzden de sitenizdeki tüm alanları, tüm pikselleri tarayın. Herhangi bir eksik, hatalı bir durum mevcut ise, direkt düzeltin. Aralıklarla sitenizi kontrol ederek, hatalarınızı düzeltmek için çaba harcayın. Kullanıcı deneyimi olgusu da bu bağlamda çok önem arz etmektedir.

Sosyal medyayı kullanmayı unutmayın: Başarılı bir web sitesi oluşturmak ve sağlıklı bir ziyaretçi akışı sağlamak için arama motorlarına ihtiyacımız var. Ancak bu her şey demek değildir. Yani popüler olan tüm sosyal medya sitelerini kullanarak da, belirli bir kitle oluşturabilirsiniz kendinize.

Bu yüzden Facebook, Twitter, Tumblr ve Pinterest gibi birçok sosyal medya sitesini kullanmaktan çekinmeyin. Ancak buralarda içeriklerinizi otomatik olarak paylaşmayın. Yani kitleniz ile ilgilendiğinizi, onlara hissettirin ve manuel olarak aksiyon alın.

Sonuç olarak...

Başarılı bir web sitesi oluşturmak için yapılması gereken daha birçok şey olabilir. Örneğin, HTTPS kullanımı, hosting lokasyonu ve güvenlik çalışmaları gibi. Ancak yukarıdaki temel kriterlere özen göstermeniz durumunda, diğer kıstasları da zamanla öğrenirsiniz.

Burada önemli olan şu ki, sitenizin her zaman stabil olarak çalışabilir / ulaşılabilir olduğundan emin olmalısınız. Yani 7/24 sitenizde problem olmadığından emin olmalısınız. Herhangi bir kesinti durumunda Uptime Robot gibi araçları kullanarak haberdar olabilirsiniz. Başarılı site oluşturmak ile ilgili sizin de farklı fikirleriniz veya yorumlarınız var ise lütfen bizimle paylaşın.

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