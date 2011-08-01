Ayak Tırnağı Neden Kalınlaşır? Tedavisi Nedir?

Ayak tırnağı kalınlaşması, gerek estetik açıdan gerek sağlık açısından bir problemin habercisi olma niteliği taşıyan bir durumdur. Ayakların çok terlemesi veya temiz olmayan manikür aletleri v.b. ayak tırnağı kalınlaşmasını beraberinde getirebilir. Ayrıca rahat olmayan, dar ayakkabılar da bu gibi durumların ortaya çıkmasını kolaylaştıran faktörler arasında yer almaktadır diyebiliriz.

AYRICA: Kışın Ayak Bakımı Nasıl Yapılır?

Ayak Tırnağı Kalınlaşması Neden Olur?

AYRICA: Birkaç Adımda Bakımlı Ellere Nasıl Sahip Olunur?

İlk sebeplerden bir tanesi, mantardır. Yani bilhassa sıcak havalarda mantar sorununda artış görüleceği gibi, bu süreç tedavi ile tamamlanmaz ise daha farklı sorunlar da ortaya çıkabilmektedir. Hatta bu mantar yayılabilir de. Bu yüzden bu yönde dikkat etmenizde fayda bulunmaktadır.

AYRICA: Yüz Temizliğinde Yapılan Hatalar Nelerdir?

Tırnak mantarı, deri mantarının tırnağa bulaşması ile ortaya çıkmakta olup, doğrudan yayılabileceği gibi, belirli bir yerde de olabilir. Eğer ki tırnak kalınlaşması mantar sebebi ile meydana gelmiş ise, tırnaklarda açık kahverengi bir görüntü ortaya çıkacaktır. Tırnak mantarı da ilerledikçe, tırnağın daha da çok kalınlaşmasını sağlar ve tırnağın yapısılı bozularak, rengi değişir.

AYRICA: Cilt Lekeleri ve Sivilce İzleri Nasıl Gizlenir? (Video)

Diğer bir sebep ise, baskıdır. Yani oldukça dar ayakkabı giymek veya tırnağa yoğun baskı uygulamak da, zamanla tırnağın kalınlaşmasını sağlayabilmektedir. Bu yüzden tırnağınıza çok fazla baskı uygulamamalısınız. Ayrıca ayağınıza dar geldiğini hissettiğiniz ayakkabıları da tercih etmemelisiniz.

AYRICA: Dar Gelen Çizme, Ayakkabı, Bot Nasıl Genişletilir? Etkili Yöntemler!

Ayak Tırnağı Kalınlaşmasının Tedavisi

Kendi kendine iyileşme olmayacaktır. Bu yüzden bir uzman yardımı ile, hastane ortamında işlem uygulanır. Genellikle de ilk olarak kalın tabaka birtakım cihazlar yardımı ile inceltilir. Tırnak yüzeyi özel bir karışım ile kaplanır. Tırnak uzama süreci devam edene kadar, bu solüsyon tekrarlanır ve tırnak parmak ucuna gelene kadar tedavi bu şekilde devamlılık sağlar.

AYRICA: Saçları Zayıflatan Bu 6 Uygulamayı Derhal Bırakın!

Tırnak Kalınlaşmasından Korunma Yolları

Öncelikle ne olursa olsun, ayaklarınızın rahat ettiği ayakkabıları tercih etmelisiniz. Yani belirtildiği gibi çok dar ayakkabılar, tırnağınıza baskı yaparak, şekil bozukluğunu beraberinde getirebilir.

Ayaklarınızı her gün yıkamaya özen gösterin ve mutlaka havlu yardımı ile parmak aralarını da düzenli olarak kurulayın.

Tırnak temizliğinizi düzenli yapın. Tırnaklarınızın temiz olmasını sağlayın. Bu yüzden her hafta tırnaklarınızı kesmenizde de yarar var.

Ayak tırnaklarınızın renginde bir değişiklik olup, olmadığını da düzenli olarak kontrol edin ve olası bir renk farklılığında bir uzmana başvurun.

Sonuç olarak; Ayak tırnağı kalınlaşmasının engellenmesi için, ayaklarınızı nemli tutmaktan korumalısınız. Ayrıca genel olarak ayaklarınızı temiz tutmalı ve kuru olmasına özen göstermelisiniz. Hiçbir şekilde temiz olmayan manikür aletlerini kullanmayın ve ayak tırnaklarınızı her hafta çok kısa olmayacak şekilde kesmeye özen göstermelisiniz. Ayrıca daha rahat ayakkabılar giyerek, tırnağınıza baskı olmamasını sağlamalısınız.

Ayak tırnağı neden kalınlaşır? sorusuna karşılık bu açıklamaları yapabiliriz. Eğer bu yönde bir şikayetiniz var ise, bir uzman yardımı almanızda fayda bulunmaktadır. Peki, sizin ayak tırnağı kalınlaşması yönünde bir şikâyetiniz oldu mu? Tecrübelerinizi paylaşarak, ziyaretçilerimizin bilgi edinmesini sağlayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

İlginizi çekebilecek yazılar: