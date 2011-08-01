Windows 10 kullandığınız bir bilgisayarınızda, yüklü olan bütün uygulamaları görmek isteyebilirsiniz. Eğer gereksiz gördüğünüz, bilgisayarınızı yavaşlattığını düşündüğünüz uygulamalar var ise, o uygulamaları kaldırmayı tercih edebilirsiniz. Bu içeriğimizde, Windows 10 yüklü uygulamaların hepsini görüntüleme nasıl yapılır? ve yüklü olan uygulamalar nasıl kaldırılır? adım adım sizlere aktarmak istiyoruz.

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Windows 10 Yüklü Uygulamaların Hepsini Görüntüleme - Kaldırma

Öncelikle, Windows 10 logosuna tıklayarak ilk adımımızı tamamlayalım.

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Akabinde “Ayarlar” ögesine gelelim.

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Ayarlar ile açılan ekranda, “Uygulamalar” kısmını bulalım ve görüntüleyelim.

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Bu kısımda, bilgisayarınızda yüklü olan uygulamalar ve özelliklerini görebilirsiniz.

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Kaldırmak istediğiniz bir uygulamanın üzerine gelip tıklayarak ve akabinde açılan “Kaldır” butonuna basarak, dilediğiniz uygulamayı kaldırabilirsiniz.

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Windows 10 yüklü uygulamaları görüntüleme ve uygulamaları kaldırma nasıl yapılır? sorularının cevaplarını sizlerle paylaştık. Bilmeyen kullanıcılar için yararlı bir bilgi olmasını arzu ediyoruz.